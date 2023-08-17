Замечание соседям обернулось протоколом "о дискредитации" краснодарке

17 августа 2023, 13:23

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Силовики в Краснодаре составили протокол о дискредитации российских военных на местную жительницу Елену Курочкину, которая сделала замечание соседям за то, что они они плели маскировочные сети для военных на детской площадке.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Ее в частности регламентирует статья 20.3.3 КоАП России. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, в начале августа соседи жительницы Краснодара Елены Курочкиной плели на детской площадке маскировочные сети для армии. Она сделала им замечание, ролик со спором был опубликован в интернете. После ссоры с соседями на Курочкину был составлен протокол о дискредитации российских военных.

Дело в отношении жительницы Краснодара поступило в суд, сообщил адвокат Курочкиной Алексей Аванесян, слова которого привели 16 августа "Кавказ. Реалии"*.

Защитник отметил, что МВД по Краснодару отклонило ходатайство защиты о назначении лингвистической экспертизы, заявив, что часть горожан однозначно восприняло высказывания Курочкиной. Адвокат при этом обратил внимание, что "часть населения" не может подменять специалистов, и что ведомство не уточнило, какая именно часть жителей оскорбилась.

"Имел место бытовой конфликт на детской спортивной площадке – одна жительница считает, что она предназначена для детей, другие полагают приоритетным плетение там маскировочных сетей. Обычный разговор во дворе многоэтажки одна из участниц записала на видео и в обрезанном виде выложила в соцсети. Вопрос – кто занимается "дискредитацией", если она вообще имела тут место?" – сказал адвокат.

Он подчеркнул, что настаивает на отсутствии состава и события правонарушения.

Напомним, 16 августа стало известно, что суд в Краснодаре оштрафовал на 10 тысяч рублей Павла Карпенко за пикет у здания администрации, в ходе которого активист держал плакат с критикой в адрес Путина. Силовики составили на Карпенко также два протокола о дискредитации армии.

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