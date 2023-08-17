Предприниматели в Калмыкии лишаются бизнеса из-за реконструкции трассы

17 августа 2023, 04:03

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Владельцы точек придорожного сервиса около Элисты столкнулись с угрозой закрытия своих предприятий из-за ликвидации съезда с федеральной трассы. Чиновники отказались пойти навстречу предпринимателям, которые до сих пор выплачивают кредиты, взятые на развитие бизнеса.

Группа предпринимателей из Калмыкии в конце июля опубликовала в сети обращение, чтобы привлечь внимание к проблеме. Владельцы придорожных сервисов, которые в течение многих лет работают на трассе Элиста - Астрахань, рискуют лишиться своего бизнеса после капитального ремонта трассы Р-216.

План ремонта предполагает ликвидацию съезда, на котором сейчас располагается комплекс магазинов, кафе, мастерских и точек гигиенического назначения (туалет, душ, прачечная). На месте съезда решено установить сплошные ограждения - отбойники; таким образом доступ клиентов к этим предприятиям будет закрыт, а сами они вынуждены прекратить существование, передал корреспондент "Кавказского узла".

Комплекс расположен на восточном выезде из Элисты в сторону Астрахани, работающими в нем сервисами владеют шесть предпринимателей. Один из них, владелец магазина автозапчастей Владимир Юнель, занимается бизнесом уже более 20 лет. "Именно на этом месте мы с отцом построили магазин в 2014 году", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники объявили придорожные сервисы незаконными

Раньше площадка, на которой расположены сервисы, примыкала к трассе без всяких ограждений: машины свободно на нее заезжали, водители могли поесть в кафе и купить необходимые запчасти, рассказал Юнель. "В прошлом году они (ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" - Упрдор "Каспий", расположенный в Астрахани и занимающийся ремонтом трассы - прим. "Кавказского узла") сделали тут ремонт. Обновили асфальт, поставили отбойники, оставили нам въезд и выезд. В прошлом году мы писали им заявление, просили их оставить въезд и выезд - вроде, оставили, всё нормально, ремонт просто сделали", - рассказал предприниматель.

В начале 2023 года предприниматели получили письма из Упрдора, датированные 27 февраля (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Ведомство информировало их о проведении работ по капитальному ремонту автодороги Р-216, "необходимости получения технических требований и условий на капитальный ремонт примыкания к автодороге" и "заключении договора о присоединении объектов дорожного сервиса к автодороге".

"Они нам сообщили, что опять будет ремонт: будут расширять дорогу, делать четыре полосы, и чтобы нас не закрыли, надо заключать с ними договор на реконструкцию подъездных путей. Мы собрали документы и отправили им, чтобы заключить эти договора. В апреле пришел ответ: они пишут, что рассмотрели наше обращение, но "выдать согласие, содержащее технические требования и условия на капитальный ремонт заявленных примыканий, не представляется возможным", так как, согласно их проекту, примыкание отсутствует", - сказал Юнель.

В письме от 21 апреля Упрдор "Каспий" предложило считать недействительным свое предыдущее письмо, в котором говорилось о необходимости получения технических требований на ремонт примыкания и заключения договора. В документе осталась формулировка, что доступ автомобилей к магазину Владимира "на момент проведения мониторинга автодороги осуществлялся через несанкционированный съезд" (говорилось о необходимости получения технических требований на ремонт примыкания и заключения договора (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"То есть нас здесь как бы нет, тут забор, и нет никаких примыканий. А что, мы все это сами сделали и оставили себе примыкание? Нет. Они капитальный ремонт сделали, должны же быть примыкания, а они пишут, что их нет", - прокомментировал документ Юнель.

В июне предприниматели получили из администрации Элисты уведомление, что без договоров с Упрдор "Каспий" им придется закрыть бизнес, поскольку въезд и выезд на площадку, где находятся кафе и магазины, будет полностью закрыт сплошными ограждениями барьерного типа.

"То есть в Упрдор "Каспий" написали, что подключения нет, администрация Элисты написала "составьте договор на подключение, иначе вас закроют". Я в Упрдор "Каспий" пишу опять: подключите нас к трассе, составьте со мной договор. И 17 июля я получаю ответ: "Заключить договор о присоединении объекта дорожного сервиса - магазина “Диз-Авто” - к автомобильной дороге (...) не представляется возможным в связи с тем, что, согласно проекту организация дорожного движения на автомобильную дорогу, к объекту дорожного сервиса отсутствует обустроенное примыкание". И далее: "Строительство примыкания на рассматриваемом участке автомобильной дороги противоречит требованиям к соблюдению расстояний между пересечениями и примыканиями и разработанной проектной документацией капитального ремонта". То есть они нас "не заметили", нас здесь не существует, а когда мы просимся - они отвечают, что уже поздно, потому что они разработали проект без нас", - пояснил предприниматель.

Владимир отметил, что придорожные сервисы очень востребованы проезжающими через Элисту дальнобойщиками и туристами, а также местными жителями. "Нас кормит эта дорога. Если они закроют к нам въезд-выезд, люди к нам попасть не смогут и мы все закроемся. Это плохо для нас, плохо для тех, кто пользуется нашими сервисами. По вечерам видно - тут вся площадка забита, машины тут ночуют. Водители покупают запчасти, едят в кафе, умываются тут, и поблизости таких комплексов нет. От Ставрополя до Астрахани - может, только в Яшкуле можно получить какой-то сервис", - сказал он.

После публикации видеообращения в соцсетях с предпринимателями связалась уполномоченная по правам предпринимателей в Республике Калмыкия Оксана Эрдни-Горяева, предложив написать жалобы. Кроме того, они направили обращения в прокуратуру, администрацию Элисты, правительство Калмыкии и на имя главы республики, но ответов пока не получили.

"Мы никогда ни у кого ничего не просили, сами здесь работаем, сами кормим свои семьи, еще и неплохие налоги платим. У кого-то наемные работники есть, тоже все оформленные, налоги платят, семьи свои кормят. И точка наша - она тут совсем не лишняя, уже люди привыкли, рассчитывают на нее. Мы хотим, чтобы нам оставили въезд-выезд. Если надо для этого какие-то бумаги, затраты, вложения - мы готовы, но нам сразу отказали", - заключил Владимир Юнель.

Водители возмущены ликвидацией стоянки

В магазин автопринадлежностей, которым владеет предприниматель, постоянно заходят покупатели. "Я часто тут покупаю что-то, и отец мой тоже, все здесь покупают. Я видел в интернете, тут забор хотят построить, жто будет очень печально. В Калмыкии и так магазинов нет, а здесь и удобно, и дешево" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Элисты Алексей, который работает на своей машине.

Валерий, который занимается грузоперевозками, много лет является клиентом автомагазина. "Я уже пять лет здесь бываю, очень часто сюда заезжаем, покупаем продукцию, запчасти, масла. Можно вечером приехать, утром, и заправиться тут же можно, рядом заправка. Это нам, как клиентам, очень удобно, в город не надо заезжать. Если закроют, это будет очень неудобно для нас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кафе "Калмыцкая кухня" работает в этом месте больше 25 лет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица заведения Надежда Сохорова. "Вначале это кафе держала наша тетя, мы с мужем работали с ней, а потом выкупили его. Ради этого я продала свой дом. У меня дети маленькие, дочь-студентка, кредиты. Получается, мы останемся на грани выживания. И больше у меня нет источников дохода", - подчеркнула она.

Женщина добавила, что предприниматели готовы понести необходимые расходы и выполнить требования чиновников, чтобы сохранить за собой место и съезд с трассы. "Мы все налоги платим, территорию до дороги убираем. Каждый год мы здесь (на площадке перед кафе) насыпаем гравий, асфальтную крошку. Здесь всё цивилизованно, тихо, спокойно, многие водители тут отдыхают, оставляют на ночь машину, а у нас кушают. И туристы, кто далеко едет, в Дагестан, в Чечню, - тоже у нас останавливаются, по дороге толком нет ничего, чтоб остановиться. Все, кого я спрашивала, сказали, что будет очень плохо, если закроют нас. Многие приезжают не первый год, и с каждым годом клиентов всё больше, кафе востребовано", - отметила Сохорова.

Владелица кафе "Кавказ" Радихман Араева рассказала, что ее заведение работает 22 года. "Этим кафе мы владеем уже 22 года. Работаю я и внучка, и приезжает моя сестра, помогает. Бывает, невестка приедет. У нас семья большая, и мы все отсюда кормимся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Кафе и другие сервисы комплекса, в котором есть комната для молитв, очень востребованы. отметила она. "Здесь много ездит мусульман, они заходят в молитвенную комнату. У нас много астраханцев, дагестанцев, чеченцев. Азербайджанцы, бывает, заезжают, турки, сирийцы, кто на фурах ездит. Калмыки тоже, местные, приезжают просто покушать, на обед. Туристов очень много, с детьми. А дальше вообще покушать негде", - добавила Араева.

Предпринимательница подчеркнула, что ее семья в случае закрытия кафе останется без средств к существованию. "Мы с Юнелем постоянно в филиал Упрдор "Каспия" в Элисте обращались, я туда вообще как на работу ездила, собирала документы, отправляла им. При этом приходят от них указания: поставьте знаки, поставьте банкоматы. Мне удивительно, что они говорят, что "уже поздно": мы туда постоянно обращались, они о нас точно знали, и никто нам не говорил. Для нашей семьи это кафе - это то, чем мы живем. Куда я пойду? Мне 55 лет, кто меня возьмет? А пенсии на жизнь не хватит. У меня двое внуков-сирот на попечении, сын маленький. Куда нам идти - я вообще не знаю, и продать это кафе я тоже не смогу уже. Это то, во что я всю жизнь вкладывалась, мы все в кредитах - газ вот проводили, 600 тысяч взяли. Потом мы землю выкупали в собственность - тоже кредит, и эти кредиты еще не выплачены. А теперь мы ни кафе, ни землю продать не сможем", - переживает Радихман Араева.

В вечернее время площадка возле комплекса заполнилась автомобилями. Дальнобойщик из Чечни Лом возмутился информацией о планах закрытия комплекса: он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что часто бывает на этой стоянке и пользуется сервисами. "Вот у меня сейчас движок заклинило, а если бы этой стоянки не было бы? Здесь все есть - масло, антифриз, удобно очень. Я всегда только через Калмыкию езжу. И по дороге нет ничего, только в Яшкуле, но до Яшкуля километров 80-90. Не только для меня, для всех водителей эта стоянка нужна. В любое время здесь можно купить запчасти, можно покушать, если машина сломалась, можно отдохнуть - есть гостиница", - подчеркнул он.

Дальнобойщик из Астрахани Александр и его коллега из Дагестана Ревшан подтвердили, что эта стоянка под Элистой необходима водителям. "Мы ездим в Саратов, Волгоград, Ростов, я тут бываю каждые два-три дня. Тут можно покушать, переночевать, помолиться, и поблизости таких мест вообще нет. Тут не закрывать, тут надо сделать заезд и выезд, заасфальтировать, облагородить немного. Это очень удобное место, я тут часто ночую, вечером приехал, остановился, покушал, поспал. Тут безопасно и всё необходимое есть", - заявил Ревшан.

Власти настаивают на ликвидации съезда

В администрации Элисты, откуда присылали письмо предпринимателю Владимиру Юнелю, корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что к ним "эта тема не имеет отношения", так как эта дорога не городская. "Строительство федеральной дороги находится не в компетенции администрации города Элисты. Этим занимается Упрдор "Каспий", который имеет федеральное подчинение и стоит на две ступени выше, чем муниципалитет", - сообщил сотрудник пресс-службы мэрии Александр Бедешов.

В Упрдор "Каспий" в ответ на запрос "Кавказского узла" заявили, что съезды с трассы Р-216 на этом участке "организованы в нарушение российского законодательства о дорожной деятельности", "создают угрозу безопасности дорожного движения и влекут возникновение дорожно-транспортных происшествий", поэтому проектом капитального ремонта предусмотрена их ликвидация.

Замглавы республиканского министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Фазыл Утебалиев с 2019 года до 31 мая 2023 года возглавлял филиал Упрдор "Каспий" в Элисте. Он утверждает, что управление неоднократно отправляло уведомления владельцам придорожных сервисов, но те не реагировали.

"С 2019 года мы всем придорожным сервисам направляли уведомления о том, чтоб они обратились в Упрдор "Каспий" и получили технические условия, то есть перевели свою собственность в правовое поле. Три года мы им писали - 2019, 2020, 2021-й. Они на наши уведомления не обращали внимания (...) А с 2022 года пошла разработка проекта и они забегали, а уже поздно. Потому что проект разработан", - сказал Утебалиев "Кавказскому узлу". На вопрос, встречались ли представители Упрдор "Каспий" с предпринимателями лично, он ответил отрицательно.

Чиновник добавил, что "бизнесы пока никто не закрыл". Мы собираем рабочую комиссию с привлечением прокуратуры, "Общероссийского народного фронта" и Упрдор "Каспий", возможно, даже с участием зампредседателя правительства. Дата и время пока не назначены. Возможно, есть какой-то выход, есть какая-то альтернатива. Будет комиссия - будет это дело рассматриваться и приниматься", - заключил он. отметив, что участия предпринимателей в комиссии не предполагается.

Предприниматели категорически отрицают, что в 2019-2021 годах их уведомляли об изменениях. Владимир Юнель, Надежда Сохорова и Радихман Араева настаивают, что о планах реконструкции дороги узнали лишь прошлой зимой, а до этого никаких документальных подтверждений этих планов не было.

Бизнес-омбудсмен Калмыкии Оксана Эрдни-Горяева ничего не слышала о планирующейся рабочей комиссии, хотя ее аппарат располагается в том же здании, что и Минстрой Калмыкии. "Я увидела в социальных сетях обращение предпринимателей, мы с моим помощником съездили туда, объяснили, кто мы, что мы постараемся им помочь. Мы попросили их заполнить бланки жалоб, изъяснить письменно суть проблемы и что они хотят, раздали им бланки. Когда от них будет обратная связь, я смогу что-то комментировать, но пока обращений нет. Я, конечно, буду отстаивать их права", - сказала она "Кавказскому узлу".

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