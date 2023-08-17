Грузинский омбудсмен вступился за право абитуриента на дополнительный экзамен

17 августа 2023, 01:06

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Народный защитник обратился в Национальный экзаменационный центр с рекомендацией назначить дополнительный экзамен для абитуриента, который пропустил день испытания по состоянию здоровья.

Как писал "Кавказский узел", мать абитуриента Инга Башарова потребовала отставки директора Национального экзаменационного центра, который проигнорировал решение суда и не предоставил ее сыну возможности сдать экзамен. В центре журналистам заявили, что ведомство обжаловало решение суда о предоставлении абитуриенту дополнительной возможности сдать экзамен. Организация "Партнерство за права человека" обратилась в интересах абитуриента в МВД Грузии и Национальное бюро исполнения наказаний.

По словам адвоката Тамар Гази, 18-летний абитуриент сдал два экзамена, но рано утром перед третьим экзаменом ему стало плохо. Юноше потребовалось срочно удалить зуб, а после операции у него была высокая температура из-за аллергии на антибиотик. Хотя причина пропуска была уважительной, абитуриенту отказали в проведении дополнительного экзамена.

Народный защитник Грузии счел неправомерным отказ Национального экзаменационного центра назначать дополнительный экзамен по истории для абитуриента, которому потребовалась срочная медпомощь в назначенный день экзамена. Он обратился в ведомство с просьбой назначить дату дополнительного экзамена для юноши, чтобы не лишать его права на образование.

По мнению омбудсмена, центр нарушил принцип справедливого административного разбирательства и права абитуриента, которому своевременно не предоставили касающуюся него информацию. "У административного органа еще есть время, чтобы обеспечить право абитуриента на образование и привести в исполнение временное постановление, вынесенное Коллегией по административным делам Тбилисского городского суда от 27 июля 2023 года. Объективных фактических и юридических обстоятельств, препятствующих этому действию, нет", - говорится в заключении, опубликованном на сайте Народного защитника.

Право на образование, нарушенное решением экзаменационного центра, гарантировано Конституцией Грузии, отметила глава НПО "Партнерство за права человека" Анна Арганашвили, комментируя заявление народного защитника на своей странице в соцсети.

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