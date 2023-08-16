Активисты Полтавской подали иск против муниципального предприятия

16 августа 2023, 12:26

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Противники свалки в кубанской станице Полтавской потребовали предоставить им согласованный проект обустройства санитарно-защитной зоны полигона. Санитарно-защитная зона была установлена с нарушениями, а впритык к ней выращивают продукты питания, кроме того, граница до ближайших домов и не соблюдена, заявили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Полтавской требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину. 15 июля жители Полтавской направили обращение генпрокурору Российской Федерации с просьбой принять делегацию активистов.

18 июля жители Полтавской через посольство Белоруссии в Москве обратились к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой помочь им решить проблему с мусорной свалкой. Запись видеообращения станичников к Лукашенко сочли несанкционированным митингом и составили на активиста Сергея Сальникова протокол. Позднее Сальников был оштрафован на 15 тысяч рублей, состав правонарушения суд усмотрел в его призыве к односельчанам бороться за свои права.

Активисты Полтавской 15 августа подали иск в Красноармейский районный суд с требованием обязать ответчика ООО МП "ЖКХ" предоставить истцу АНО "Зеленая станица" проект санитарно-защитная зоны (СЗЗ) для полигона. Активисты уверены, что СЗЗ Полтавской свалки была установлена с нарушениями, следует из опубликованного сегодня сообщения в телеграм-канале "Полтавская против свалки".

"Впритык к границе свалки выращивают продукты питания. Граница СЗЗ до ближайших домов и социальных объектов не соблюдена", - сказано в сообщении.

Противники свалки также усомнились в точности исследований, которые были проведены перед выдачей разрешений на размещение полигона.

"Проект СЗЗ, разработанный для свалки, настолько корявый, что его уже два года прячут от нас все, к нему причастные – от разработчика и директора свалки, до Роспотребнадзора в г. Москве и местной полиции", - говорится в сообщении.

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