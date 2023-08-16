Жители Марнеули потребовали решить проблему с водоснабжением

16 августа 2023, 01:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Марнеули протестующие перекрыли улицу, требуя обеспечить жителей питьевой водой и провести ремонт дорог. Местные власти пообещали решить проблемы в ближайшее время, а протестующие пригрозили новыми акциями протеста.

15 августа жители Марнеули провели акцию с требованием обеспечить их питьевой водой, перекрыв улица Яглицэ и заблокировав движение машин.

«Мы устали от обещаний. Мы уже три года ждем обещанной воды. Асфальт раскопали, обещали круглосуточно воду и новую дорогу, но уже три года мы живем в пыли и без воды. Поэтому мы перекрыли дорогу», - заявил один из протестующих в эфире "Мтавари архи".

На акцию пришли представители местных властей и пообещали решить проблему с водой, но жители им не поверили. Заместитель мэра Марнеули Роин Деканоидзе заявил, что в управлении водного хозяйства ему сообщили о низком давлении в трубах и пообещали, что в ближайшие дни подача воды будет восстановлена. Кроме того, он пообещал, что к концу месяца будет доделана дорога, пишет 24news.ge.

Позже по настоянию полиции жители убрали баррикады и открыли дорогу. Протестующие, однако, пообещали, что если проблема не будет решена, подобные акции будут проводиться регулярно.

Проблема с подачей воды существует и в селах Марнеульского района. Село Ханжыгазли - одно из сел муниципалитета, которое до сих пор не обеспечено питьевой водой. Единственный ее источник находится в центре села, рядом со школой. В некоторых дворах вырыты колодцы, передает "Радио Марнеули".

Из 76 сел Марнеульского муниципалитета только 49 сел обеспечены питьевой водой. В некоторых деревнях население по-прежнему пользуется родниками. Местами жители сами провели линию питьевой воды. Мэрия Марнеули пообещала, что в 2024 году начнется трехлетняя программа по обеспечению региона водой.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители и других регионов Грузии жалуются на проблемы с подачей воды. В мае акцию протеста провели жители села Чала, которые потребовали проложить асфальтированную дорогу и водопровод. В марте на перебои и низкое качество воды жаловались жители поселка Бугаура.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.