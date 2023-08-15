Защита полицейского из Кизилюрта добивается расследования его пыток в СИЗО

15 августа 2023, 08:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший оперуполномоченный угрозыска Кизилюртовского ОВД Магомед Пираев, осужденный ранее за захват заложника, разбой и незаконный оборот оружия, подвергался пыткам в СИЗО. Его защита добивается возбуждения уголовных дел по результатам двух проверок, проведенных по жалобам Пираева, рассказала адвокат Надежда Бородкина.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 сентября 2022 года стало известно, что бывший оперуполномоченный угрозыска Кизилюртовского ОВД Магомед Пираев добился компенсации за насилие в СИЗО.

Магомед Пираев в числе других обвиняемых проходил по делу начальника Кизилюртовского ОВД в Дагестане Асхабали Заирбекова. Их обвиняли в разбое, захвате заложника, хищении и незаконном обороте оружия. В сентябре 2016 года суд оправдал Заирбекова, но трем другим обвиняемым назначил длительные сроки заключения. Магомед Пираев получил 15 лет колонии строгого режима.

Магомед Пираев освободился после того, как принял участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, рассказала адвокат Надежда Бородкина.

"Судимость снята указом президента, он юридически несудимый. Полгода провоевал и 18 апреля приехал в Махачкалу. Сейчас он пытается устроить свою жизнь, пока не смог найти работу, и, по моему мнению, ему после 10 лет тюрьмы и полугода военных действий нужна программа реабилитации", – сказала Бородкина корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас рассматриваются материалы двух проверок, проведенных по жалобам Пираева на пытки в СИЗО, добавила она.

"У нас есть два материала проверок. Один – в Следственном комитете, там вначале был отказ, но мы добились через суд, чтобы проверка была возобновлена. Ее перспективы неясные, поскольку пытали его действующие сотрудники того же СК. При этом руководителя следственной группы, который вел дело Пираева, А. Арсланханова судят в Зюзинском суде Москвы за подобные же действия с другими людьми", – отметила адвокат.

Она отметила, что верит словам Пираева о пытках, поскольку ей то же самое рассказывал другой подзащитный, который позже был полностью реабилитирован судом. "Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы от электрических разрядов. Второй материал – о неправомерном помещении в карцер, когда он был избит сотрудниками СИЗО так, что не мог ни сидеть, ни лежать и должен был стоять в карцере по 15 часов", – пояснила защитник.

Она напомнила, что Кировский районный суд признал, что Пираев был помещен в карцер незаконно, но снизил компенсацию до минимума. "Мы подали апелляцию в Верховный суд Дагестана и тоже пока ждем рассмотрения", – сказала Надежда Бородкина.

Напомним, летом 2013 года родственники Магомеда Пираева выходили в Махачкале на пикет против нарушения его прав. В период следствия Пираев заявлял, что подвергался пыткам электричеством.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.