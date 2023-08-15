Критика Меликовым властей Буйнакска вызвала иронию в соцсети

15 августа 2023, 09:16

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Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал власти Буйнакска после того, как местные активисты оказались заперты в актовом зале 10 августа, когда Меликов приезжал в город. Глава Дагестана только критикует на словах подчиненных, тогда как на них следует возбудить уголовное дело за незаконное лишение свободы, заявили пользователи соцсети, просмотревшие видео с критикой Меликова.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа активистов из Буйнакска заперли в актовом зале мэрии, когда в город должен был приехать глава Дагестана Сергей Меликов. Мэрия Буйнакска объяснила случившееся провокацией и заявила о непричастности к попытке помешать встрече активистов с главой республики.

Сергей Меликов подверг критике власти Буйнакска за инцидент, когда активисты оказались заперты в актовом зале. Ролик, на котором глава Дагестана высказывает свое недовольство, опубликовал 14 августа паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

"Общественники, которые хотели встретиться с главой, а потом оказались под замок закрыты в актовом зале. Это как так произошло? Они сами что ли закрылись, или захлопнулись там или что? У нас все время происходят какие-то такие… У меня такое впечатление, что отдельные руководители боятся людей", – сказал Меликов во время совещания с подчиненными.

"Почему мы себя отдаляем? Почему я, разговаривая с дагестанцами, все время слышу "мы простые люди". А вы что не простые люди что ли? Вы какие – золотые или какие? Бриллиантовые или деревянные по пояс, я не знаю. Вы какие?" – задался Меликов вопросами обращаясь к подчиненным.

Он потребовал, чтобы требования активистов, которые оказались запертыми, были доведены до властей.

Эта публикация в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 174 тысяч пользователей, на 07.25 мск 15 августа набрала 255 отметок с реакцией пользователей и 125 комментариев. Часть их авторов отреагировала иронией.

"От слов к делу когда перейдете?" – спросил Мистер Вацок.

"Ответственность кто-то понесет?" – поинтересовался пользователь с ником Списание Долгов.

"Вопросы задаёт публично, а ответа ни от кого не просит. Сама фишка – задать вопрос, отвечать не обязательно", – написала Kami Ahmedova.

"Нормальный глава был бы снял бы главу города и его заместителя вдобавок. Чтобы другим было уроком", – считает Хасик Хасбулатов.

"Ну значит надо уволить этого главу, который их запер в зале, чтобы следующий знал, что так делать нельзя", – высказал схожее мнение Магомед Магомедов.

"Для начала, это статья 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Это как минимум. Стоит ждать наказания того, кто запер людей?" – спросил пользователь Ade Minas.

"Думаю это уже тянет на уголовное дело. Незаконное удержание", – написал пользователь Сун Жа.

Напомним, ранее мэрия Буйнакска назвала инцидент с активистами провокацией. Городская администрация заявила, что активисты прошли в здание самостоятельно с помощником главы Дагестана Магомедом Хадулаевым и советником главы Буйнакска Магомедкамилем Джанхаевым. Так как охрана ожидала приезд главы Дагестана, внимание было отвлечено на центральную площадь. Когда и каким образом, а главное кем была организована провокация в виде запертых дверей, неизвестно.

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