Буйнакские активисты в актовом зале. Стоп-кадр видео из telegram-канала "Черновик" от 11.08.23, https://t.me/chernovik/57494.

12 августа 2023, 01:59

Мэрия Буйнакска отвергла причастность к инциденту с городскими активистами

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Активистов из Буйнакска заперли в актовом зале мэрии, когда в город должен был приехать глава Дагестана Сергей Меликов. Мэрия Буйнакска объяснила случившееся провокацией и заявила о непричастности к попытке помешать встрече активистов с главой республики.

Видеозапись из актового зала, в котором оказались закрыты буйнакские активисты, опубликовал 11 августа Telegram-канал "Черновик". Как следует из видео, в зале собрались около 15 человек. "Почему нас закрыли? Нас закрыли в здании администрации. Это незаконное удержание называется", - говорит женщина за кадром. "А в чем дело, почему нас закрыли? Мы что в детском саду или где?", - говорит она же, подходя к двери. В это время с внешней стороны помещения кто-то дергает ручку двери, а активисты советуют человеку за дверью, к кому обратиться за ключом.

"10 августа в Буйнакск приехал глава Дагестана Сергей Меликов. Представители общественности хотели с ним встретиться.
Нас пригласили в актовый зал администрации города, сказав, что якобы там и будет проходить встреча с Меликовым.
А потом нас там заперли, чтобы мы не могли выйти и увидеться с главой республики. Такого детского сада от наших властей мы не ожидали. Просто позор", - говорится в описании к видео.

Сам Меликов 10 августа отчитался в своем Telegram-канале о посещении Буйнакска, но не упоминал о планах встречи с активистами.

Буйнакские активисты у закрытой двери. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Черновик" от 11.08.23, https://t.me/chernovik/57494.Мэрия Буйнакска отреагировала на публикации в социальных сетях, назвав случившееся провокацией. "Во-первых, глава города данного распоряжения не давал. Во-вторых, группа активистов прошла в здание администрации города самостоятельно с помощником главы Дагестана Магомедом Хадулаевым и советником главы Буйнакска Магомедкамилем Джанхаевым. Беседа проходила в актовом зале администрации на первом этаже. Активисты делились мнением о мемориальном комплексе. Так как охрана ожидала приезд главы Дагестана, внимание было отвлечено на центральную площадь. Когда и каким образом, а главное кем была организована провокация в виде запертых дверей, неизвестно", - указано в сообщении в Telegram-канале мэрии, опубликованном поздно вечером 11 августа.

Власти города также сообщили, что после того, как в администрации услышали стук в двери зала, в течении трех-четырех минут они были открыты двери были открыты запасным ключом.

Проект мемориального комплекса в Буйнакске. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации главы Дагестана от 10.08.23, https://t.me/agiprd/8823.Мемориальный комплекс, который обсуждали активисты, собравшиеся в мэрии, посвящен погибшим участникам локальных войн, он будет установлен в городской парковой зоне. "По словам мэра Исламудина Нургудаева, скульпторы уже приступили к изготовлению памятника. По периметру расположатся мраморные плиты с именами порядка 1000 участников локальных войн. Посередине монумента — статуя матери", - указано в сообщении администрации главы Дагестана от 10 августа, которая отчиталась о посещении места строительства Сергеем Меликовым.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июля было опубликовано видео о том, что в одном из парков Буйнакска застройщик огородил территорию для строительства торгового центра, а местные жители потребовали не допустить застройки парка. Мэрия Буйнакска заявила 17 июля, что огороженный участок сквера находится в частной собственности, но власти города поддерживают призыв сохранить там зеленую зону. По данным мэрии, в 2008 году было выдано разрешение на строительство там магазина, но уже в 2010 году разрешение утратило силу. Глава Дагестана счел справедливым возмущение жителей Буйнакска по поводу планов застройки сквера и указал на халатность чиновников, которые когда-то продали общественную территорию. Представители властей после протестов жителей Буйнакска убедили владельца участка в сквере отказаться от строительства торгового центра. Мэр пообещал, что на этой территории будет обустроена зона отдыха.

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Примечание:

"Жители Дагестана заметили ухудшение ситуации с водой", "Четыре жителя Буйнакска погибли на Украине", "Меликов поддержал протест жителей Буйнакска против застройки парка".

Автор: "Кавказский узел"

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