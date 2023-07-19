Сквер имени Лермонтова. Кадр телесюжета "ТБС Буйнакск" https://t.me/nurgudaev/1241

19 июля 2023, 06:57

Жители Буйнакска добились отмены планов застройки сквера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представители властей после протестов жителей Буйнакска убедили владельца участка в сквере отказаться от строительства торгового центра. На этой территории будет обустроена зона отдыха, пообещал мэр.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля глава Дагестана Сергей Меликов счел справедливым возмущение жителей Буйнакска по поводу планов застройки сквера и указал на халатность чиновников, которые когда-то продали общественную территорию.

16 июля было опубликовано видео о том, что в одном из парков Буйнакска застройщик огородил территорию для строительства торгового центра, а местные жители потребовали не допустить застройки парка. Мэрия Буйнакска заявила 17 июля, что огороженный участок сквера находится в частной собственности, но власти города поддерживают призыв сохранить там зеленую зону. По данным мэрии, в 2008 году было выдано разрешение на строительство там магазина, но уже в 2010 году разрешение утратило силу.

В мэрии Буйнакска прошло совещание по ситуации со сквером имени Лермонтова, на одном из участков которого планировалось построить торговый центр. В совещании приняли участие руководитель администрации главы и правительства Алексей Гасанов и госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, которые заявили, что вопрос решен в пользу защитников сквера, сообщило 18 июля РИА "Дагестан".

"Я разговаривал с хозяином участка и сразу после этих переговоров приехал сюда. Он готов делать то, что нужно, вернуть городу землю. Заборы вокруг он уже снял. Вопрос строительства каких-либо объектов уже не стоит. Вопрос решённый", - приводятся в публикации слова госсекретаря республики.

На встрече присутствовали также представители инициативной группы горожан, надзорных органов и силовых структур, сообщил в своем телеграм-канале мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.

"На сегодняшний день достигнута договоренность с собственником участка о том, что никаких застроек на этой территории не будет. Также обсудили вопрос организации на этой территории зоны общественного отдыха для горожан, и понимание в этом вопросе найдено", - написал он.

Комментариев от владельца участка или его представителей относительно принятого решения пока не поступало.

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Примечание:

"Махачкалинцы провели акцию против строительства аттракциона в парке", "Прокуратура потребовала снести дом у озера Ак-Гёль в Махачкале", "Активисты через суд вернули участок земли парку в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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