Власти Грузии обвинили оппозицию в спекуляциях на теме трагедии в Шови

15 августа 2023, 11:20

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Идея создать парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств трагедии в Шови и действий властей - политическая спекуляция, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. При этом он назвал более эффективным предложение "Единого национального движения" вызвать в парламент министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа оппозиция призвала создать комиссию по расследованию причин, приведших к трагедии в Шови. 10 августа с требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники.

3 августа на курорте Шови сошел оползень, к 11 августа были найдены тела 24 погибших, продолжались поиски еще девяти. 14 августа было найдено тело 25 погибшего.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что идея создать следственную комиссию для расследования обстоятельства трагедии в Шови - это "политическая спекуляция". "В оппозиции не пришли к согласию по вопросу создания комиссии, поскольку поняли, что это стало бы желанием и попыткой устроить политическое шоу на фоне трагедии в Шови. В конечном итоге это нанесло бы ущерб им самим", - приводит его слова "Грузия-онлайн".

Папуашвили также прокомментировал инициативу "Единого национального движения" выслушать в парламенте главу МВД Вахтанга Гомелаури. "У оппозиции и членов парламента есть рычаги, более быстрые и эффективные, (чем создание следственной комиссии", - заявил он.

"Единое национальное движение" инициировало вызов в парламент Гомелаури и хочет задать ему пять вопросов. Оппозицию, в частности, интересует, почему так и не заработала система раннего оповещения о потенциальной угрозе посредством sms-сообщений для абонентов, которые находятся в опасных зонах, пишет "Мтавари Архи".

Также оппозицию интересует, почему поисково-спасательные работы в зоне схода оползня лишь спустя три часа после инцидента, почему не было обращений в соседние государства за помощью, в каком состоянии сейчас находится аварийно-спасательное оборудование Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и насколько оно соответствует международным стандартам.

ЕНД также интересует, почему в 2016 году правительство Грузии отказалось от закупки двух поиско-спасательных вертолетов Huey II, отказавшись при этом от выделенных грантов.

Действия оппозиции раскритиковал мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Разочаровывает то, когда на фоне такой великой трагедии появляются целенаправленные спекуляции», - приводит его слова "Общественный вещатель".

Тем временем 14 августа у здания правительства состоялась акция протеста, участники которой потребовали отправить Вахтанга Гомелаури в отставку. На акции были задержаны два человека.

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