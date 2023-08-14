Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

14 августа 2023, 14:12

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 13 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах своих позиций. Военное ведомство Армении отвергло обвинение, а позднее заявило об обстрелах с азербайджанской стороны.

Сегодня с 09.20 до 12.35 (с 08.20 до 11.35 мск) подразделения вооруженных сил Армении с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Моллабайрамлы Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Минобороны Армении отвергло обвинение. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение […] является очередной дезинформацией", - сказано в публикации в телеграм-канале ведомства.

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