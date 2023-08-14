14 августа 2023, 10:04

Баку обвинил Ереван в обстрелах

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Военные Армении обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе и в Нахичевани, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянское оборонное ведомство опровергло эти сведения.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие с 22.45 13 августа до 07.05 14 августа [с 21.45 мск 13 августа до 06.05 мск 14 августа] обстреливали в перерывами позиции азербайджанских солдат в направлении сел Моллабайрамлы Кельбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района Нахичевани.

Обстрелы велись из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в районе сел Йухары Шорджа Басаркечярского района (Гегаркуникская область) и Араздейен района Дэвэли (Араратская область), сказано в сообщении.

Распространенная азербайджанским оборонным ведомством информация о том, что армянские военные будто бы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной и юго-западной части границы, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 13 августа Ереван сообщил, что азербайджанские подразделения обстреляли боевые позиции в направлении Верин Шоржа.

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Примечание:

"Степанакерт обвинил Азербайджан в блокировании гуманитарных перевозок", "Строительство завода в Ерасхе приостановлено после обстрелов", "Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 августа 2023, 09:12

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