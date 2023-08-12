12 августа 2023, 03:41

Миротворцы сообщили о стрельбе в зоне карабахского конфликта

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Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе, пострадавших нет, сообщил российский миротворческий контингент.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно сообщают об обстрелах. Так, 4 августа МВД Нагорного Карабаха сообщило, что азербайджанские военные открыли огонь по комбайнеру, который убирал урожай близ села Неркин Сзнек Аскеранского района. 9 августа ведомство проинформировало об обстреле азербайджанскими военными  жителей села Сарушен, работавших в поле, заявила полиция Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе, сообщило сегодня Минобороны России. "Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, который опубликован 11 августа на сайте ведомства.

На сайтах Минобороны Азербайджана и Нагорного Карабаха к 03.20 мск 12 августа не содержится информации о перестрелках в зоне конфликта за 11 августа.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о срыве договоренностей о поставках товаров через Агдам", "Баку отверг претензии экспертов ООН по поводу Лачинского коридора", "Франция направила гуманитарную помощь в Нагорный Карабах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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