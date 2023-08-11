Правозащитники оценили перспективы иска незаконно мобилизованного жителя Знаменска

11 августа 2023, 19:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебная победа мобилизованного жителя Знаменска, который добился признания негодным к военной службе, позволяет ему рассчитывать на компенсацию морального вреда, но ее сумма будет гораздо меньше затребованных 10 миллионов, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Знаменска Астраханской области Сергей С, который попросил не называть в публикациях его фамилию, после того, как 2 августа был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) негодным к несению военной службы, подал в Ахтубинский городской суд административный иск на возмещение ему 10 миллионов рублей морального вреда. Ответчиками являются военкомат и призывная комиссия Ахтубинского района, а также воинская часть, к которой он был прикомандирован.

Сергей был призван в армию в рамках частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Сергей неоднократно уклонялся от отправки его в зону СВО, заявляя о незаконности его призыва без прохождения военно-врачебной комиссии. В марте 2023 года он подал административный иск в Волгоградский гарнизонный военный суд. Сергей потребовал проведение ВВК с целью определения его негодности к несению военной службы. Он сообщил в заявлении, что страдает рядом заболеваний, в том числе психическими расстройствами, связанными с алкоголизмом. 28 марта после очередного судебного заседания его задержал патруль воинской части, на территории которой располагается гарнизонный суд. Руководство части подозревало Сергея С. в самовольном оставлении части. Усилиями адвоката Николая Луценко он был освобожден, после чего Сергей вернулся домой в Знаменск и продолжил участвовать в судебных процессах заочно через своего представителя Луценко. В июле по решению гарнизонного суда Сергей С. был направлен в госпиталь для обследования.

Судебная победа жителя Знаменска не уникальна для России, считает член правозащитной волгоградской областной общественной организации "Материнское право", юрист Сергей Семушин. При этом он отметил, что в случаях, если военнослужащие подвергаются уголовно-наказуемому преследованию за преступления в отношении военной службы, необходимо понять являются ли они субъектами воинского преступления или нет. Для этого, по утверждению правозащитника, нужно определить категорию их годности к несению военной службы.

"Если категорию годности следствие не устанавливало, значит, это делает суд. Суд правильно поступил, назначив военно-врачебную экспертизу. Если военно-врачебная комиссия устанавливает, что он негоден к военной службе, то его нельзя привлекать к уголовной ответственности за воинское преступление [в случае Сергея С. - самовольное оставление части], потому что он негоден к несению военной службы. Выносится решение о его оправдании. Это обычная практика", - сказал Сергей Семушин.

По его словам, организация "Материнское право" ранее часто оказывала помощь военнослужащим, участвовавшим в чеченских военных кампаниях, "когда солдаты убегали". ""Материнское право" участвует в подобных судебных процессах и в настоящее время", - отметил Сергей Семушин. Правозащитник пояснил, что описанная им процедура предусмотрена Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" и главой 33 Уголовного кодекса РФ, в которой прописано, кто может являться субъектом преступления против военной службы.

Он отметил, что "с начала призыва по частичной мобилизации нормативной базы, как освидетельствовать граждан, не было". "Поэтому ничего и не делалось в отношении граждан. Поэтому, даже если были у граждан смертельные болезни, их просто никто не выявлял", - сказал он.

Семушин одобрил решение жителя Знаменска потребовать компенсации морального вреда. "Но такую сумму (10 миллионов рублей) за причинение морального ущерба вытребовать через суд нереально. Суд определяет степень нравственных страданий, которые он перенес, и назначает компенсацию морального вреда. Суд не связан рамками никаких обязательств. На какую сумму истец докажет причинение ему нравственных страданий, на такую сумму и присудят. Реальные суммы на моей практике – от 50 до 100 тысяч рублей. В зависимости от доказательной базы. Но, конечно, это не миллионы. У нас за смерть военнослужащего в армии Минобороны отвечает 500 тысячами или 1 миллионом рублей", - высказал свое мнение Сергей Семушин.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* и бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко отметил, что судебная победа мобилизованного из Знаменска не является уникальной для России. "Это не уникальный кейс, случаи сопротивления незаконному призыву есть. Но, конечно, в процентном отношении (к 300 тысячам мобилизованных) это единицы процентов. Для успеха требуется упорство, помощь правозащитников и юристов, помощь родственников", - сказал Сергей Кривенко корреспонденту "Кавказского узла".

Кривенко не стал называть решающим фактором победы в суде жителя Знаменска огласку в СМИ и общественный резонанс. "Раньше освещение в СМИ, безусловно, помогало делу. Но теперь, в связи с поляризацией СМИ – наши/не наши, иноагенты и т.п. – может и навредить. Тоже и по общественному мнению", - подчеркнул он.

Юрист Иван Иванов, не связанный с делом Сергея С, после ознакомления с обстоятельствами и результатами судебного процесса, обрисовал перспективы развития его дальнейших судебных разбирательств. "Можно предполагать, что развитие судебных тяжб с государством будет вестись вокруг статьи 1069 Гражданского кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами самоуправления, а также их должностными лицами. Данной статьей регламентируется, что вред возмещается за счет казны Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. В данном случае права нарушил именно государственный орган, в том числе представитель Минобороны. Вред будет возмещаться за счет казны России", - сказал Иван Иванов.

Юрист пояснил, что в соответствии с действующим законодательством о прохождении военно-врачебной комиссии при призыве, в том числе и при мобилизации, медицинское обследование "является обязательным условием". Если данное законодательное требование не исполнялось и медработники не проводили обследований гражданина, то это прямое нарушение закона, подчеркнул Иван Иванов.

"Если сотрудники военкомата или призывной комиссии заполнили документы о том, что житель Знаменска годен к несению военной службы без прохождения военно-врачебной комиссии, то это может являться основанием, в том числе и по уголовной ответственности. Это - подделка официальных документов (внесение в них ложных сведений) либо должностной подлог (статья 292 УК РФ)", - заявил Иван Иванов.

По его словам, в своей юридической практике он сталкивался с подобными случаями, когда люди на призывных комиссиях заявляли о наличии у них серьезных заболеваний, но были лишены возможности пройти медобследования или ВВК. "Вообще никаких документов ВВК не составлялось. Просто людей без обследования отправляли в зону военной операции и требования закона игнорировались", - сказал Иванов.

В качестве примера юрист привел судебный процесс женщины, которая заявляла в районном суде о бездействии военной прокуратуры на ее жалобу об отказе военного ведомства провести медобследование ее мобилизованного мужа, страдающего серьезными заболеваниями. Районный суд в удовлетворении иска ей отказал. Сейчас подана апелляция в облсуд по этому делу. Иван Иванов также сообщил, что провел ряд юридических консультаций по подобным проблемам.

Иванов отметил, что в России известны многочисленные случаи судебных побед руководителей госкорпораций, взыскивавших с физических лиц миллионы рублей за причинение им морального вреда и вреда их репутации. "В данной ситуации (в случае жителя Знаменска) я убежден, что возможна победа в суде для гражданина, права которого нарушались в течение полугода, нормальный разумный моральный вред, учитывая те обстоятельства, когда госорганы пускали все на самотек и откровенно уклонялись от исполнения своих должностных обязанностей", - сказал юрист.

Он сослался на разъяснения Верховного суда, в которых утверждается, что вопросы возмещения морального вреда и его размеры оцениваются "конкретным судом, исходя из конкретных нарушений прав и реальных последствий этих нарушений". "В наших законах нет критериев оценки морального вреда. Предполагаю, что по иску жителя Знаменска суд взыщет с виновных тысяч 10-20", - предположил Иванов.

Иван Иванов согласился, что победа уроженца Знаменска в суде - одна из многих в России. "Гражданам надо добиваться защиты своих прав, в том числе и в гарнизонных военных судах. Но не все граждане идут туда, так как не верят, что их права могут быть защищены по вопросам прохождения военно-врачебной комиссии", - заключил Иван Иванов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.