11 августа 2023, 13:58

Суд вернул на пересмотр дело Велагаева об убийстве бывшей супруги

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Отмена обвинительного приговора Тагиру Велагаеву по делу об убийстве бывшей жены в Махачкале была необоснованной, согласилась кассационная инстанция с доводами сына убитой и направила дело на пересмотр.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2022 года Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об освобождении Тагира Велагаева от наказания и направил дело на повторное рассмотрение в Верховный суд Дагестана. Эта инстанция 25 октября после пересмотра дела вновь освободила Велагаева от ответственности и отменила обвинительный приговор.

В марте 2020 года Советский райсуд Махачкалы приговорил Велагаева к двум годам ограничения свободы. Потерпевшая сторона не согласилась, что преступление было совершено в состоянии аффекта, и в июне 2020 года Верховный суд Дагестана удовлетворил просьбу об отмене приговора и направил дело на повторное рассмотрение в районный суд. Там судья вновь приговорил Велагаева к двум годам ограничения свободы, но 16 марта 2022 года Верховный суд Дагестана сократил на три месяца срок наказания Велагаева и освободил его от ответственности из-за истечения срока давности и смягчающих обстоятельств.

Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор Советского райсуда Махачкалы Тагиру Велагаеву и постановление апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В кассационной жалобе адвокат, представляющий интересы сына убитой, попросил отменить апелляционное постановление, а уголовное дело вернуть прокурору, поскольку действия Велагаева "следует квалифицировать по более тяжкому преступлению", указано в тексте судебного решения, прикрепленного к карточке дела на сайте суда.

5 февраля 2019 года между Велагаевым его бывшей супругой, 48-летней Умажат Гусейновой, которая проживала в Махачкале, произошла ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять дочерей Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил женщину. После возбуждения уголовного дела Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта.

"Считает, что в действиях погибшей отсутствовали противоправность и аморальность, что является обязательным для квалификации действий по ст.107 УК РФ (Убийство, совершённое в состоянии аффекта. – Прим. "Кавказского узла"). Её слова не были тяжкими оскорблениями, и не могли быть восприняты как таковые осужденным. Оспаривает допустимость положенных в основу приговора заключений экспертов, поскольку они не являются научно обоснованными, в них отсутствуют описание обязательных признаков аффекта. […] Кроме того, в заключении экспертов отсутствует ответ на вопрос о том, что послужило причиной возникновения аффекта у Велагаева. […] Считает, что следствие и суды необоснованно возложили вину на женщину, допустили гендерное неравенство и дискриминацию по признаку пола, возвысив и отдав приоритет чувствам мужчины, который не смог вытерпеть слов женщины, позволив уйти от уголовной ответственности Велагаеву, совершившему ее умышленное убийство", - приводится в тексте решения позиция адвоката потерпевшего.

Кроме того, адвокат указал, что суды "безразлично отнеслись к показаниям потерпевшего о том, что после развода Велагаев не давал [бывшей жене] спокойно жить, поднимал шум, выламывал двери, заставив ее скрываться, угрожал убить ее, утверждая, что не понесёт за это наказания". "Считает, что в настоящем деле фактически констатировано право мужчины на защиту чести и достоинства путем лишения женщины права на жизнь", - говорится в публикации.

Правозащитница Светлана Анохина ранее назвала убийство Гусейновой следствием "господства патриархата" на Северном Кавказе.

Гособвинитель в возражениях на кассационную жалобу просил оставить судебные решения без изменения. "Приговор Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 30 ноября 2021 года и апелляционное постановление Верховного Суда Республики Дагестан от 25 октября 2022 года в отношении Велагаева Т.А. отменить, уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе", - решил судья.

При новом рассмотрении "суду следует разрешить обозначенные потерпевшим сомнения в выводах эксперта-психолога, при необходимости провести ее допрос и мотивированно разрешить вопрос о необходимости проведения комиссионной судебно-психологической экспертизы", постановил кассационный суд.

Напомним, дело, которое изначально расследовалось по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), было переквалифицировано на статью об убийстве в состоянии аффекта (часть 1 статьи 107 УК РФ), предусматривающую значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы.

Сын убитой Шамиль Гусейнов предположил, что приговор Велагаеву мог быть отменен из-за связей в правоохранительной системе. Он подал иск с требованием взыскать с Велагаева 5 миллионов рублей компенсации. Суд обязал Тагира Велагаева выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей.

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Примечание:

"Отмена наказания Велагаеву за убийство супруги вызвала критику в соцсети", "Житель Дербента отделался условным сроком за ранение супруги", "Дело об убийстве жительницы Дагестана пенсионером МВД отправлено на пересмотр".

Автор: "Кавказский узел"

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