Власти связали с жарой возгорание в воинской части Георгиевска

10 августа 2023, 15:46

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При пожаре в на складе воинской части в Георгиевске никто не пострадал, сообщил губернатор Ставрополья. Мэр города назвал предварительной причиной возгорания высокую температуру воздуха.

В воинской части на улице Лермонтова в Георгиевске Ставропольского края вечером 9 августа начался пожар на вещевом складе. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, в его тушении принимали участие пожарная служба самой воинской части, и техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб, сообщил 9 августа глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.

Губернатор Владимир Владимиров в в тот же день своем Telegram-канале кратко отчитался, что возгорание было в хозяйственной постройке, пострадавших нет.

На видео с места событий, которое опубликовал Telegram-канал RusNews, горит большое здание, виден огонь, валит густой черный дым. Рядом со зданием стоит военная техника, а также, на удалении, местные жители.

Мэр города связал возгорание с погодными условиями. "В хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, электричество было отключено. Пострадавших нет. Возможная причина самовозгорания – высокая температура воздуха", - написал Зайцев вечером 9 августа в своем Telegram-канале.

Минобороны России в своем Telegram-канале не информировало об инциденте в Георгиевске и его возможных причинах.

"Кавказский узел" также писал, что при взрыве неизвестного летательного аппарата, который упал близ села Кендже-Кулак в Туркменском округе на Ставрополье 14 сентября 2022 года, пострадали пожарный и несколько местных жителей, сообщил глава региона.

В марте власти Ставропольского края ввели запрет на использование беспилотников.Исключение сделано для летательных аппаратов, применяемых органами власти,указано в постановлении губернатора.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в георгиевске + 34, без осадков и ветра. В ночь на 11 августа ожидается слабый дождь, температура понизится до +23, также ожидается безветренная погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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