Бастрыкин отреагировал на жалобу родственников Салгереева

08 августа 2023, 12:57

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы родственников бывшего силовика Самира Салгереева на то, что следователи неэффективно расследуют дело о его смерти, произошедшей в результате вооруженного конфликта в дагестанском селе Алмак.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что адвокат и родственники убитого в дагестанском селе Алмак подполковника МВД в отставке Самира Салгереева обратились к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела. Близкие считают, что Салгереев был убит из-за спора за земли местного зверосовхоза.

Александру Бастрыкин поручил руководителю следственного управления (СУ) СКР по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о результатах расследования уголовного дела о вооруженном конфликта в селе Алмак, в результате которого умер Самир Салгереев, а также провести проверку по жалобам его родственников на следствие, сообщило сегодня в своем Telegram-канале СУ СКР по Дагестану.

Ранее сотрудниками ведомства было расследовано уголовное дело по статьям об убийстве, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сказано в сообщении.

Напомним, 19 августа 2022 года в селе Алмак Казбековского района произошел конфликт, во время которого бухгалтер администрации открыл стрельбу из травматического пистолета. Бывший сотрудник полиции Самир Салгереев был доставлен в реанимацию, а затем скончался. Еще трое, в том числе его брат Садир Салгереев, получили легкие ранения.

Житель села, который стрелял из пистолета, заявил, что учился с Салгереевыми в одном классе и что у него с ними был давний конфликт. По другой версии, ссора произошла из-за спора за земли местного зверосовхоза.

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