Близкие убитого в Алмаке пенсионера МВД пожаловались Бастрыкину на следствие

08 августа 2023, 09:23

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Адвокат и родственники убитого в дагестанском селе Алмак подполковника МВД в отставке Самира Салгереева обратились к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела. Близкие считают, что Салгереев был убит из-за спора за земли местного зверосовхоза.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 августа 2022 года в селе Алмак Казбековского района произошел конфликт со стрельбой между бывшим бухгалтером администрации и односельчанами. Бывший сотрудник полиции после стрельбы был доставлен в реанимацию, а затем скончался. Еще трое, в том числе сельский депутат и заместитель имама, получили легкие ранения.

В результате стрельбы в селе Алмак был ранен, а затем скончался в больнице отставной подполковник МВД Дагестана Самир Салгереев. Его родственники обратились к председателю Следкома Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела.

В бывшего силовика стрелял односельчанин. Кроме того, он также выстрелил в голову брату-близнецу подполковника Садиру Салгерееву, который ранее также служил в МВД, и ранил еще одного местного жителя. Все три эпизода расследуются отдельно. Обвиняемый заявил, что действовал в рамках самообороны. Семья погибшего связала происшедшее с захватом и застройкой рекреационных земель местного зверосовхоза, передал сегодня "Коммерсант".

Обращение на имя Бастрыкина подписано братом-близнецом погибшего Самира Салгереева – Садиром Салгереевым, а также членами общественного совета села Алмак Казбековского района Дагестана. Александр Андреев, который является адвокатом Садира Салгереева, заявил, что потерпевшим и свидетелям поступают угрозы, в том числе и от силовиков. Авторы угроз требуют, чтобы они отказались от показаний, сказано в публикации.

Адвокат считает, что уголовные дела как по факту убийства и стрельбы, так и махинаций с землями должны быть соединены в одном производстве в Следкоме, так как в ином случае в конфликте разобраться не удастся.

Родственники погибшего считают, что конфликт произошел из-за захвата и застройки рекреационных земель местного зверосовхоза, где обитают пятнистые олени. Братья Салгереевы уважаемые в селе люди. Они вместе окончили местную школу, служили в МВД и поучаствовали в контртеррористической операции.

Год назад в них открыл огонь из травматического пистолета "Гроза" главбух местной администрации и по совместительству член избиркома Сайгисалим Идрисов. По его словам, он учился в одном классе с братьями Салгереевыми, и между ними вражда существовала долгое время. Идрисов также заявил, что открыл огонь из пистолета из-за того, что братья Салгереевы и другие жители напали на него, а он лишь оборонялся.

По другой версии, причиной конфликта между односельчанами стали активы совхоза "Алмакский", который преобразован в ООО. Часть жителей утверждает, что владельцы предприятия необоснованно отчуждали в свою пользу принадлежащие государству земли и помещения. В апреле прошлого года жители Алмака обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве – подделке директором ООО протокола собрания по продлению своих полномочий, будто бы затем он мог переоформить в собственность несколько активов. Было возбуждено уголовное дело о подделке документов.

18 августа 2022 года оппоненты обменялись резкими высказываниями в Telegram в группе "Молодежь села Алмак", и после этого около 50 жителей села Алмак собрались у мечети. Сайгисалим Идрисов открыл стрельбу из пистолета в сумерках. "Он кричал то ли "Салим", то ли "Садир" и почти в упор стрелял нам в головы", – заявил Садир Салгереев. Идрисов, по некоторым данным, связан с владельцами зверосовхоза.

Гендиректор ООО "Совхоз Алмакский" Зинат Лугуева заявила, что конфликт со стрельбой в Алмаке не связан со зверосовхозом, а точка в споре за рекреационные земли может быть поставлена в конце августа на заседании арбитражного суда, отметило издание.

Арбитражный суд рассматривает дело о признании ООО "совхоз "Алмакский" правопреемником совхоза "Алмакский" Казбековского района. За юридической историей вопроса стоит главная цель – оформление за ООО всех земельных наделов бывшего госпредприятия, пояснило 13 мая в своем Telegram-канале "Новое дело".

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