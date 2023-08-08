Спецоперация ФСБ. Фото: © ЦОС ФСБ России

08 августа 2023, 01:51

За неделю с 31 июля по 6 августа жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Хроника ФСИН

Уроженец Ставропольского края Загир Якубов, осужденный на 14 лет как участник нападения группировки Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, покончил с собой в махачкалинском СИЗО-1. Согласно сообщению замглавы ОНК Дагестана, инцидент произошел еще две недели назад. В публикации Хадулаева есть фотография предмета, который, согласно официальной версии, использовал Якубов для совершения суицида. Авторы нескольких комментариев в его канале выразили недоумение, что такой предмет, несмотря на строгие правила СИЗО, был в распоряжении заключенного.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«Неделя с 24 по 30 июля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 17 по 23 июля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 10 по 16 июля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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