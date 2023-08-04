04 августа 2023, 18:08

Суд в Сочи приговорил мобилизованного за дезертирство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный житель Москвы Алексей Смородинский оставил часть после сообщения об ухудшении здоровья матери, а также опасаясь отправки в зону военной операции. Военный суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 2 июня стало известно, что суд в Новороссийске приговорил контрактника Дмитрия Тюрина к пяти годам и двум месяцам лишения свободы, признав его виновным по этой части статьи 337 УК РФ.

Суд в Сочи признал мобилизованного москвича Алексея Смородинского виновным в дезертирстве, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора, опубликованного на сайте Сочинского гарнизонного военного суда, Смородинский оставил часть 22 октября 2022 года, "с целью временно уклониться от прохождения военной службы, а также опасаясь за свою жизнь". После этого он жил со своей семьей на съемный квартирах "по разным адресам". 28 марта он был задержан полицейскими  в Сочи. В суде Смородинский признал вину, заявив, что опасался быть отправленным в зону военной операции . Жена Смородинского пояснила в суде, что он сбежал из части, когда узнал об ухудшении здоровья матери и по окончании специальной военной операции собирался вернуться на службу.

"Заявление Смородинского о том, что он покинул воинскую часть, в том числе опасаясь за свою жизнь, суд не расценивает как состояние крайней необходимости… Военнослужащие в период мобилизации не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости, даже если их жизни угрожает опасность", – говорится в приговоре.

Суд принял во внимание раскаяние подсудимого, наличие семьи у него на иждивении и состояние здоровья матери, а также "его намерение убыть в зону проведения специальной военной операции", и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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Примечание:

"Мобилизованный с Кубани осужден на шесть лет за уклонение от службы", "Кубанский пацифист пожаловался в суд на закон об альтернативной службе", "Военный осужден на Кубани за десятилетнее укрывательство от службы".

Автор: "Кавказский узел"

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