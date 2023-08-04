Проект памятника Алиеву в Махачкале вызвал недовольство горожан

04 августа 2023, 17:19

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Спустя более чем 20 дней после начала опроса мэрии Махачкалы о проекте памятника Гейдару Алиеву, в Telegram-канале мэрии проголосовали менее 1850 человек, большинство комментаторов высказались против его установки. Жители Махачкалы опрошенные "Кавказским узлом", заявили, что не знают о связи Алиева с Дагестаном, а городу нужны прежде всего скверы.

Как писал "Кавказский узел", власти Махачкалы 13 июля предложили местным жителям проголосовать за проект памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, который планируют установить на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского. Алиев не имеет отношения к Дагестану, а средства на памятник лучше использовать для обустройства общественного места, заявили комментаторы в Telegram и опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Гейдаре Алиеве.

По состоянию на 16.40 мск 4 августа мэрия Махачкалы не объявляла о прекращении голосования за проект памятника Гейдару Алиеву. Первый вариант памятника в Telegram-канале мэрии, на который подписаны 10495 человек, набрал 36% голосов, второй – 64%. Всего в проголосовали 1842 человека, запись набрала 203 комментария.

Многие комментаторы отметили, что не был предложен вариант "против памятника". "Жители Махачкалы против установки памятников в центре города, посвященные любым иностранным деятелям, деятельность которых никоем образом не отразилась на жизнедеятельности Дагестана", - написал в комментариях Ибрагимов Рашид. "Добавьте вариант "против"", - предложил Abdula. "Против памятника. Оставьте фонтан" - прокомментировал Муса. "Пару деревьев посадите, будет значительно лучше любого памятника", - отметила Светлана Шахшаева. "Я тоже против. Писал раньше. комментарий удалили", - написал Зияутдин Увайсов. "Третий вариант - против памятника", - написал Габриэль Абдул.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале привел данные независимого опроса горожан, где около 80% высказались против установки памятника в Махачкале. "Возникает вопрос, есть у кого-то ещё сомнения, что этот вопрос не был просчитан? Как можно вот так на ура предлагать то, что возмущает народ? Раскол во взаимопонимании такого рода идей огромный! Именно это и вредит нашим дружеским отношениям с Азербайджаном, когда люди без элементарных понятий ровные и нормальные отношения с соседней республикой вдруг такими предложениями осложняют. Так нельзя делать", - написал Хадулаев.

Глава Дагестана в своем Telegram-канале 20 июля прокомментировал ситуацию с установкой памятника Алиеву. "В республике должны появляться символы уважения людям, оставившим значительный след в нашей истории. Одним из них является видный государственный деятель Гейдар Алиев, заложивший прочную основу союза наших государств. решение о том, каким он будет и где будет установлен, должно приниматься с учетом общественного мнения и по итогам общественных слушаний. Варианты должны рассматриваться, но действовать по таким вопросам без учета мнения общества никто не должен и не будет", - заявил Сергей Меликов.

Корреспондент "Кавказского узла" опросил жителей Махачкалы по поводу установки в городе памятника Гейдару Алиеву.

Молодые люди Гаджимагомед и Эльдар не слышали, что хотят поставить такой памятник. Гаджимагомед не знает, что связывает Алиева и Дагестан. "Разве что тут живут люди из Азербайджана", - предположил он. В Махачкале нужен памятник имаму Шамилю, сказал он.

Лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи (Кавказская война), третий имам Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. В 1859 году был осажден в Гунибе и 7 сентября (по новому стилю) сдался в плен. Днем памяти имама Шамиля считается 4 февраля, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии имама Шамиля.

Эльдар также не знает о том, какое влияние на развитие Дагестана оказал Гейдар Алиев. "Если Алиев оказал влияние на развитие Дагестана, что-то сделал для республики, то можно ставить памятник. А так, не знаю, что он сделал. С точки зрения религии, не очень хорошо изображать человека. Памятник надо ставить только тем, кто достоин", - считает Эльдар. Оба молодых человека добавили, что в Махачкале нужны скверы и зеленые зоны.

В городе не нужен памятник Гейдару Алиеву, заявили жительница Махачкалы Рейганат. "Может, в советское время, что-то связывало Алиева и Дагестан. Но сейчас установку памятника многие не поймут. Это может быть политический жест", - говорит женщина. Она считает, что некоторым историческим деятелям нужны памятники, но затруднилась ответить кому именно.

Махачкалинец Алил отметил, что по исламу не ставят памятники людям. "К примеру, пророку Мухаммаду нет ни одного памятника, но он в сердцах полутора миллиарда человек. Зачем одним ставят памятники, а другим ломают? Например, Азиз Алиев (в мае 2016 года в Махачкале состоялось открытие памятника дагестанскому и азербайджанскому партийному деятелю советских времен Азизу Алиеву, который с 1942 по 1948 годы работал первым секретарём Дагестанского областного комитета ВКП(б) – примечание "Кавказского узла") был связан с Дагестаном, он был руководителем республики во время войны, ему поставили памятник, никто против не был. А Гейдара Алиева я не знаю, что связывало с Дагестаном. Наверно это политический жест", - говорит Алил.

Как отметил махачкалинец, он ранее предлагал в соцсетях убрать памятник Ленину на центральной площади Махачкале. "В стране его не воспринимают как символ единства российского народа. Почему он должен быть в Дагестане? Считаю, там должен быть не памятник кому-то, а обелиск народным ополченцам, защитившим республику от войск персидского полководца Надир-шаха, напавшего на Дагестан в XVII веке", - говорит Алил. Он также добавил, что городу не хватает зеленых зон.

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Дагестана.

Напомним, 8 мая 2013 года власти Дербента приняли решение переименовать улицу Советскую в честь Гейдара Алиева. 29 июня 2013 года в Дагестане прошли пикеты в рамках акции "Дербент – южный форпост России" против переименования в Дербенте улицы Советская в улицу имени Алиева. Акции прошли в Махачкале, Каспийске, Дербенте и в Ахты.

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