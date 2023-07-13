Инициатива установить памятник Гейдару Алиеву встретила непонимание махачкалинцев

13 июля 2023, 14:10

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Власти Махачкалы предложили местным жителям проголосовать за вариант памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, который планируют установить в городе. Алиев не имеет отношения к Дагестану, а средства на памятник лучше использовать для обустройства общественного места, заявили комментаторы в Telegram и опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О запуске голосования за варианты памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву мэрия Махачкалы сообщила сегодня в своем Telegram-канале.

"На территории Махачкалы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского запланирована установка памятника выдающемуся советскому и азербайджанскому политическому деятелю Гейдару Алиеву", – сказано в сообщении.

К посту прикреплены фото, на который показаны два варианта памятника. "Мы запустим опрос, в котором вы можете выбрать один из предложенных вариантов", – заявили городские власти.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Гейдаре Алиеве.

Этот пост в Telegram-канале мэрии Махачкалы, на который подписаны более 10 тысяч пользователей, на 14.00 мск набрал около 1,4 тысячи просмотров и 35 комментариев.

"Фонтан оставьте на месте. Памятник выдающемуся политику, руководителю соседнего государства можно поставить в другом месте", – написал Djamalah.

"А можно опубликовать основание на установку памятника? Что он сделал такого выдающегося для Дагестана? Может, мы чего-то не знаем?" – спросила Сакина Магомедова.

"Что сделал Гейдар Алиев для Дагестана?" – спросил также пользователь с ником Aa.

"Не нужен памятник. Порядок нужен в городе, парки нужны, стоянки нужны, остановки человеческие нужны", – заявил пользователь с ником Tag.

По данным властей Махачкалы, памятник будет расположен на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского, на территории кинотеатра "Россия", вместо фонтана, уточнила в своем Telegram-канале газета "Черновик".

Житель Махачкалы Мурад отметил, что выступает против установки памятника Алиеву. "Какое он имеет отношение к Дагестану? Это центр города, здесь гуляет много людей, всю жизнь был фонтан. Махачкала нуждается в парках и скверах, а не памятниках", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала махачкалинка Аминат. "Мэрия всегда жаловалась на нехватку земли для зеленых зон. Оборудуйте тут парк, фонтан, а не очередной колумбарий. Причем тут Махачкала и Гейдар Алиев? – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 8 мая 2013 года власти Дербента приняли решение переименовать улицу Советскую в честь Гейдара Алиева. 29 июня 2013 года в Дагестане прошли пикеты в рамках акции "Дербент – южный форпост России" против переименования в Дербенте улицы Советская в улицу имени Алиева. Акции прошли в Махачкале, Каспийске, Дербенте и в Ахты.

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