Европейский суд обязал Азербайджан предоставить сведения о Рашиде Бегларяне

03 августа 2023, 20:43

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Азербайджан до 10 августа должен предоставить информацию о местонахождении и состоянии гражданина Армении Рашида Бегларяна, постановил Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа военнослужащими государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Армении Рашид Бегларян на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух (армянское название - Ахавно, - прим. "Кавказского узла") Лачинского района. По предварительным данным правительства Нагорного Карабаха, Бегларян заблудился и попал на территорию, подконтрольную Азербайджану. 2 августа Армения подала запрос в ЕСПЧ о применении промежуточных мер для защиты прав задержанного. Азербайджанские правозащитники сочли возможным освобождение задержанного в Лачинском коридоре, если он нарушил границу непреднамеренно.

Азербайджан должен сообщить о местонахождении Рашида Бегларяна, а также условиях его содержания и состоянии здоровья, сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам, указал Европейский суд по правам человека. Об этом решении сообщил сегодня представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян на своей странице в Facebook*.

"Европейский суд обязал до 10 августа предоставить информацию о Рашиде Бегларяне. Азербайджан должен сообщить сведения о его местонахождении, условиях содержания, состоянии здоровья, полученной медпомощи, а также возможном его возвращении", - написал Киракосян.

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