Полиция подала иск к адвокату после акции протеста в Тбилиси

02 августа 2023, 17:21

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МВД Грузии направило в суд иск против адвоката Шоты Тутберидзе, его обвиняют в хулиганстве, оскорблении и неповиновении сотруднику полиции во время акции у парламента в поддержку Лазара Григориадиса. Тутберидзе заявил о своей невиновности.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси силовики задержали десять активистов, в том числе был задержан адвокат Шота Тутберидзе. Бывший омбудсмен Нино Ломджария отметила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Активисты были задержаны у здания парламента в Тбилиси во время акции, участники которой требуют освободить Лазара Григориадиса – обвиняемого в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

Министерство внутренних дел подало иск против адвоката Шоты Тутберидзе в Тбилисский городской суд. Тутберидзе обвиняют в хулиганстве, оскорблении и неповиновении сотруднику полиции во время акции у парламента 2 июня.

Шота Тутберидзе на митинге держал в руках транспарант с упоминанием премьер-министра Гарибашвили. Сегодня был крайний срок, когда можно было подать административную жалобу по делу Шота Тутберидзе, сообщила телекомпания "Рустави 2".

Шота Тутберидзе отрицает обвинения. Он уверен, что происходящее на площади и впоследствии в изоляторе снимали камеры, однако полагает, что что МВД не будет предъявлять в суде кадры его задержания .

"Я уверен, что полицейские придут в суд и скажут, что я их оскорбил, что я категорически исключаю и этого не произошло", - перевел его слова в эфире телекомпании корреспондент "Кавказского узла". Адвокат выразил надежду, что "ни один судья не подпишет незаконное решение", так как его можно рассматривать как необоснованное преследование.

задержание возле парламента адвоката Шоты Тутберидзе и представителей гражданского общества "является грубым вмешательством в свободу выражения", заявили ранее организации "Международная прозрачность – Грузия" и "Международное общество за справедливые выборы и демократию", "Мы считаем, что действия МВД являются грубым вмешательством в свободу выражения и противоречит как Конституции Грузии, так и международно признанным стандартам. Призываем МВД немедленно прекратить незаконное ограничение свободы выражения", — заявили организации после акции 2 июня.

Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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