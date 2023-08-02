Анонс переработки мусора в Дербентском районе вызвал скепсис у пользователей Telegram

02 августа 2023, 09:52

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В Дербентском районе в следующем году планируется построить мусоросортировочный комплекс, заявили власти Дагестана. Пользователи Telagram скептически отреагировали на это заявление.

Как писал "Кавказский узел", в марте власти отчитались о начале строительства мусоросортировочного комплекса в Карабудахкентском районе, жители которого неоднократно жаловались на антисанитарию из-за мусорного полигона. Пользователи соцсети призвали поскорее ввести предприятие в эксплуатацию.

В декабре 2021 года пожар на свалке в Карабудахкентском районе привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от этой свалки страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

Мусоросортировочный комплекс и объект размещения отходов планируется построить в 2024 году в Дербентском районе по нацпроекту «Экология», сообщило 1 августа "Лезги Газет".

Планируется, что производительность комплекса составит 200 тысяч тонн в год, а вместимость полигона для размещения отходов - 120 тысяч тонн. Первый этап реализации проекта включает в себя строительство мусоросортировочного цеха по переработке вторичного сырья - пластикa, картона и алюминия, пишет издание.

На 2023-2024 годы запланировано строительство трех мусоросортировочных комплексов для размещения твердых коммунальных отходов: в Хасавюртовском, Кумторкалинском и Дербентском районах, сообщил на заседании правительства премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В этом направлении уже есть некоторые успехи, в текущем году начаты работы по строительству нового современного полигона для захоронения твердых коммунальных отходов. Работы должны быть завершены к концу 2024 года", - приводит его слова "Нур".

Публикация о планах властей размещена в телеграм-канале "Экономика Дагестана", некоторые пользователи опубликовали под ней скептические комментарии. "Планируют)", - насмешливо заметил, в частности, Hu B. "Ждать и ждать", - высказала мнение Елена.

"Уже сколько таких построили, но пока на бумагах", - написал Murad. "Пустые обещания из года в год", - прокомментировала Тамила Тамила. "Делать это требовалось очень давно", - написал Mr. Anderson.

Напомним, власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.Один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих, однако так и не был введен в эксплуатацию.

На территории неработающего завода по переработке мусора в Ботлихе сжигается мусор, и дым идет на жилые дома, заявили в апреле местные жители. Районные власти пояснили, что для начала работы завода необходимо согласовать ряд документов, и отчитались, что пожар на свалке потушен.

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