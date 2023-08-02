Контрактник на Ставрополье осужден на шесть лет за уклонение от службы

02 августа 2023, 08:11

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Военный суд на Ставрополье приговорил к шести годам колонии контрактника Анатолия Пономаренко, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 4 июля военный суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Шуплецова к шести годам колонии, признав его виновным по этой части статьи 337 УК РФ.

Ставропольский гарнизонный военный суд признал контрактника Анатолия Пономаренко виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации и приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщило 1 августа "Кавказ.Реалии"*.

Пономаренко был признан виновным 31 июля по части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 УК РФ – в отсутствии на службе в период мобилизации без уважительных причин в течение менее 10 суток, более 10 суток и более месяца соответственно, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда.

"Подсудимый […] с целью временно уклониться от прохождения военной службы, без уважительных причин не прибывал на службу в воинскую часть в период с 16 до 29 марта 2023 г., с 30 марта до 11 мая 2023 г. и с 6 до 14 июня 2023 г., проводя время по своему усмотрению. При этом 29 марта 2023 г. и 11 мая 2023 г. подсудимый добровольно заявлял о себе в правоохранительные органы, а 14 июня 2023 г. был задержан сотрудниками военной комендатуры", - говорится в сообщении на сайте суда.

Военнослужащий признал себя виновным и приговорен к сроку в колонии общего режима, отмечается в публикации.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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