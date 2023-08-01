01 августа 2023, 12:40

Сотрудники музея в Ингушетии добились реакции властей на проблемы с безопасностью

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На территории древнего храма Тхаба-Ерды установят камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить его от вандализма, сообщили в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в июле этого года неизвестные взломали дверь древнего храма, сообщили сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Они обратились к властям Ингушетии с просьбой установить на территории Тхаба-Ерды камеры видеонаблюдения. Ранее, в 2021 году, неизвестные разрушили угол пристройки к храму Тхаба-Ерды.

"На территории древнего храма "Тхаба-Ерды" по поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова устанавливают системы видеонаблюдения", - цитирует сегодня пресс-службу главы и правительства Ингушетии "Интерфакс".

По данным пресс-службы, работы планируются завершить в ближайшие дни, и храм будет под круглосуточным наблюдением. Камеры позволят усилить охрану объекта и помогут уберечь его от вандализма, считают в правительстве республики.

Напомним, в июне 2021 года храм Тхаба-Ерды, расположенный в горном районе Ингушетии, был закрыт на реконструкцию после того, как получил повреждения в результате землетрясения.

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"Видеокамеры и солнечные батареи на родовых башнях возмутили жителей Ингушетии", "Пользователи соцсети потребовали назвать причастных к разрушению башен в Ингушетии", "В Ингушетии задержаны причастные к разрушению древних башен".

Автор: "Кавказский узел"

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