31 июля 2023, 11:42

Сотрудники музея в Ингушетии попросили власти принять меры для охраны древнего храма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Неизвестные взломали дверь древнего храма Тхаба-Ерды, сообщили сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Они обратились к властям Ингушетии с просьбой установить на территории храма камеры видеонаблюдения.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября 2021 года стало известно, что неизвестные разрушили угол пристройки к храму Тхаба-Ерды. Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обратились в полицию и к жителям с просьбой наказать виновных.

Тхаба-Ерды – одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Объект культурного наследия расположен между аулами Хайрах и Пуй в Ассинском ущелье.

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника во время одного из обходов обнаружили вскрытие замка и взлом входной двери храма Тхаба-Ерды. При этом ранее руководством музея-заповедника было организовано дополнительное слежение за храмом, в частности было введено дополнительное патрулирование, сообщила 30 июля администрация музея-заповедника на своем сайте.

"События последних дней убеждают в необходимости привлечения дополнительных средств для охраны объекта. <…> Мы обращаемся к руководству республики с просьбой обратить внимание на данную ситуацию и рассмотреть возможность установки на объекте камер видеонаблюдения. Еще раз напоминаем, что храм находится под угрозой обрушения и представляет потенциальную угрозу для посетителей", – сказано в сообщении.

Из-за аварийного состояния храма Тхаба-Ерды ранее власти Ингушетии запретили не только находиться внутри него, но и пересекать территорию храма, отметило "Сердало".

Напомним, в июне 2021 года храм Тхаба-Ерды, расположенный в горном районе Ингушетии, был закрыт на реконструкцию после того, как получил повреждения в результате землетрясения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Видеокамеры и солнечные батареи на родовых башнях возмутили жителей Ингушетии", "Пользователи соцсети потребовали назвать причастных к разрушению башен в Ингушетии", "В Ингушетии задержаны причастные к разрушению древних башен".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 июля 2023, 10:48

  • Студенты заблокировали офис Красного Креста в Ереване

    Несколько десятков студентов сегодня заблокировали ереванский офис Красного Креста, потребовав от организации содействия в освобождении жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, задержанного ранее азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин".

31 июля 2023, 09:54

  • Житель Ингушетии пожаловался на бездействие силовиков по делу об афере с машиной

    Житель Ингушетии Мурат Баймурзиев стал жертвой злоумышленника, который взял у него в аренду грузовик и отказался его возвращать. Суды встали на сторону Баймурзиева, а силовики затягивают с расследованием дела, рассказал адвокат Павел Мишарин. Сам Баймурзиев отметил, что подал заявление в правоохранительные органы еще в 2015 году, и что дело завели лишь спустя восемь лет.

31 июля 2023, 09:02

31 июля 2023, 08:06

  • 4 Жители махачкалинского поселка потребовали отремонтировать мост

    Мост в махачкалинском поселке Сулак находится в ветхом состоянии, и обращения к властям с просьбой о ремонте не дают результатов, пожаловалась в соцсети местная жительница. Это сооружение находится в аварийном состоянии уже длительное время и по нему не могут проехать машины экстренных служб, отметили в комментариях другие жители поселка.

31 июля 2023, 07:11

  • Власти Дагестана признали проблему с долгами за вывоз мусора

    Низкая собираемость платежей за вывоз мусора является одной из наиболее актуальных проблем в Дагестане, заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он поручил подчиненным повысить собираемость с жителей оплаты за вывоз отходов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи