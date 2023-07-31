Сотрудники музея в Ингушетии попросили власти принять меры для охраны древнего храма

31 июля 2023, 11:42

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Неизвестные взломали дверь древнего храма Тхаба-Ерды, сообщили сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Они обратились к властям Ингушетии с просьбой установить на территории храма камеры видеонаблюдения.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября 2021 года стало известно, что неизвестные разрушили угол пристройки к храму Тхаба-Ерды. Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обратились в полицию и к жителям с просьбой наказать виновных.

Тхаба-Ерды – одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Объект культурного наследия расположен между аулами Хайрах и Пуй в Ассинском ущелье.

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника во время одного из обходов обнаружили вскрытие замка и взлом входной двери храма Тхаба-Ерды. При этом ранее руководством музея-заповедника было организовано дополнительное слежение за храмом, в частности было введено дополнительное патрулирование, сообщила 30 июля администрация музея-заповедника на своем сайте.

"События последних дней убеждают в необходимости привлечения дополнительных средств для охраны объекта. <…> Мы обращаемся к руководству республики с просьбой обратить внимание на данную ситуацию и рассмотреть возможность установки на объекте камер видеонаблюдения. Еще раз напоминаем, что храм находится под угрозой обрушения и представляет потенциальную угрозу для посетителей", – сказано в сообщении.

Из-за аварийного состояния храма Тхаба-Ерды ранее власти Ингушетии запретили не только находиться внутри него, но и пересекать территорию храма, отметило "Сердало".

Напомним, в июне 2021 года храм Тхаба-Ерды, расположенный в горном районе Ингушетии, был закрыт на реконструкцию после того, как получил повреждения в результате землетрясения.

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