Миротворцы, фото: пресс-служба Минобороны РФ.

30 июля 2023, 07:41

Три нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе

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Миротворцы зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.

По данным Минобороны, миротворцы зафиксировали в Лачинском коридоре три нарушения режима прекращения огня.

"Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – отметило министерство вечером 29 июля на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинском районе.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Карабахский омбудсмен представил отчет о нападении на группу полицейских", "Прекращена подача газа в Нагорный Карабах", "Армянские активисты призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 июля 2023, 06:44

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