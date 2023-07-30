30 июля 2023, 07:41
Три нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе
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Миротворцы зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.
По данным Минобороны, миротворцы зафиксировали в Лачинском коридоре три нарушения режима прекращения огня.
"Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – отметило министерство вечером 29 июля на своем сайте.
"Кавказский узел" также писал, что 28 июля Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинском районе.
На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.
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Автор: "Кавказский узел"