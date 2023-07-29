Житель Чечни осужден за ложный донос на полицейского

29 июля 2023, 21:46

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Пожилой житель Чечни Расул Мадагов пожаловался на полицейского, который ударил его, однако следствие не нашло признаков преступления в действиях силовика и обвинило Мадагова в ложном доносе. Суд приговорил Мадагова к исправительным работам условно.

Суд в Грозном признал местного жителя Расула Мадагова виновным в заведомо ложном доносе после того, как он обвинил полицейского в насилии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

Как следует из решения Висаитовского районного суда Грозного, участковый заметил Мадагова курящим у гастронома и составил протокол о нарушении запрета на курение в общественном месте. В тот же день Мадагов "в отместку" за составление протокола обратился в следственный орган, заявив, что участковый "ударил его ладонью по лицу". В решении говорится, что своим заявлением Мадагов "отвлек силы, средства и внимание органа предварительного следствия от борьбы с действительными преступлениями" и "нарушил интересы" участкового, в отношении которого была проведена доследственная проверка. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела против участкового. Однако было возбуждено уголовное дело против самого Мадагова о заведомо ложном доносе.

Как говорится в решении суда, Мадагов полностью признал вин и попросил об особом порядке разбирательства. Суд счел утверждение следствия о ложном доносе обоснованным. Смягчающими обстоятельствами были признаны раскаяние подсудимого и его пожилой возраст. Мадагов приговорен к исправительным работам на один год, с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Однако суд постановил это наказание считать условным с испытательным сроком в год.

"Кавказский узел" также писал, что Европейский суд по правам человека признал нарушение прав заявлявшего о пытках уроженца Чечни Сулеймана Эдигова, в связи с чем Верховный суд России постановил возобновить производство по делу. При этом ВС отказался отменить обвинительный приговор Эдигову, приговоренному к 14,5 года лишения свободы по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. По словам адвоката Саид-Ахмеда Юсупова, в ходе судебного процесса по делу Эдигова было доказано применение к нему пыток, однако судом не были приняты необходимые процессуальные решения.

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