Верховный суд возобновил производство по делу Эдигова

23 июня 2023, 19:42

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Европейский суд по правам человека признал нарушение прав заявлявшего о пытках уроженца Чечни Сулеймана Эдигова, в связи с чем Верховный суд России постановил возобновить производство по делу. При этом ВС отказался отменить обвинительный приговор Эдигову.

"Кавказский узел" писал, что правозащитники обратились в ЕСПЧ по делу жителя Чечни Сулеймана Эдигова, приговоренного к 14,5 года лишения свободы по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. По словам адвоката Саид-Ахмеда Юсупова, в ходе судебного процесса по делу Эдигова было доказано применение к нему пыток, однако судом не были приняты необходимые процессуальные решения. 7 ноября 2014 года Верховный суд РФ оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Сулеймана Эдигова.

Верховный суд России возобновил производство по делу Сулеймана Эдигова, однако оставил в силе вынесенный ему приговор, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении президиума Верховного суда России, что производство по делу возобновлено в связи с новыми обстоятельствами, в частности решением Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ вынес решение по делу 14 декабря 2021 года и указал что в отношении Эдигова были нарушены право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство. В постановлении подчеркивается что решение ЕСПЧ по жалобе Эдигова вступило в силу до 15 марта 2022 года, поэтому установленное им нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод является новым обстоятельством.

В постановлении Европейского Суда по правам человека, которое цитируется в постановлении ВС РФ, указано, что Эдигов после его фактического задержания находился под стражей в течение примерно 40 дней без оформления протокола задержания.

Согласно официальным документам, Эдигова задержали 12 сентября 2012 года. Однако, по его словам, он был похищен еще 3 августа того же года в Урус-Мартане, куда за несколько дней до этого приехал из Швеции, где с 2008 года жил с женой и малолетним ребенком, чтобы навестить родственников.

14 марта 2014 года Сулейман Эдигов объявил голодовку из-за необъективного, по его мнению, расследования дела судьей Германом Александровым, который игнорировал заявления подсудимого о похищении и пытках. Эдигов прекратил голодовку 31 марта 2014 года после того, как его на заседание суда доставили на носилках. 9 апреля 2014 года правозащитники сообщали, что судья Александров заявил о решении следственного управления СКР по СКФО отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о похищении и пытках Эдигова сотрудниками силовых структур. 23 мая 2014 года Верховный суд Чечни вынес приговор Эдигову, приговорив его к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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