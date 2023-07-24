Активисты перекрыли улицы в Ереване на акции солидарности с карабахцами

24 июля 2023, 12:40

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Несколько десятков активистов перекрыли ряд улиц в Ереване, чтобы привлечь внимание к ситуации с блокадой Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в Армении регулярно проходят акции солидарности с жителями Нагорного Карабаха. Так, 20 июля активисты в Ереване провели акцию у офиса ООН и у представительства ЕС, требуя открыть Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 21 июля на митинг и шествие в поддержку карабахцев в Ереване вышли более тысячи человек. Организаторы акции обвинили власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

Сегодня активисты в Ереване перекрыли перекресток улицы Ханджяна и проспекта Саят-Нова на акции в поддержку Нагорного Карабаха. Они держали в руках транспаранты с надписями на русском и английском языках: «Прекратите блокаду Арцаха» (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), «Открой дорогу жизни», «Мы говорим нет фальшивому гуманизму», «Мы – Арцах». Участники акции также скандировали: «Единение» и «Арцах», сообщает News.am.

Полицейские через громкоговорители призвали активистов разблокировать улицу. Затем участники акции прошли шествием по улице Абовяна, пишет издание.

На видео, опубликованном изданием, видно, что в акции участвовали несколько десятков человек, преимущественно. Они, в частности, вышли на проезжую часть перекрестка двух городских улиц и скандировали "Арцах!". Один из водителей попытался проехать по перекрестку в объезд группы протестующих, но часть из них подбежали к его автомобилю и заблокировали проезд.

В акции приняли участие жители Нагорного Карабаха и столицы Армении. Одна из участниц заявила, что цель активистов - привлечение внимания граждан к ситуации в Нагорном Карабахе, информирует "Новости-Армения".

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попытками Красного Креста провезти контрабандные товары. В Международном комитете Красного Креста заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля участники акции протеста в Степанакерте призвали международное сообщество отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха.

14 июля госминистр Нагорного Карабаха объявил о начале всенародного движения по разблокировке коридора. В тот же день на площади Возрождения в Степанакерте и около аэропорта, где расположена база миротворцев, были установлены палатки, и началась "круглосуточная сидячая народная акция с требованиями разблокировать коридор". 15 июля активисты призвали соотечественников пройти мирным маршем к азербайджанскому КПП.

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