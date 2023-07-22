Участники акции в Лачинском коридоре напомнили делегатам медиафорума в Шуши о принципах журналистики

22 июля 2023, 23:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представители СМИ Нагорного Карабаха в ходе мирной акции на дороге Степанакерт - Шуши потребовали от участников медиафорума в Шуши объективно освещать ситуацию и пригласили их приехать в непризнанную республику, чтобы осветить жизнь людей, которые семь месяцев находятся в блокаде.

"Кавказский узел" писал, что 6 июля власти Нагорного Карабаха рассказали, что непризнанная республика уже 20 дней лишена любых поставок товаров, а том числе продовольствия. В магазинах Степанакерта пустые полки, из-за блокады обострился дефицит продуктов питания местного производства.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания.

Сегодня 17 журналистов из Степанакерта, представителей ряда местных СМИ, организовали на дороге Степанакерт – Шуши, входящей в заблокированный Азербайджаном Лачинский коридор, мирную акцию, где зачитали обращение "к участникам Глобального медиа-форума в Шуши" (азербайджанское название - Шуша - прим. "Кавказского узла"), от "сообщества журналистов Республики Арцах" (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла").

В Шушинском глобальном медиафоруме принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Среди участников форума – 60 руководителей и сотрудников национальных СМИ, сообщило сегодня media.az.

Авторы обращения призывают участников форума прекратить предоставление только односторонней информации о Нагорном Карабахе, блокаде и конфликте в целом; прекратить поддержку нарушений прав народа Нагорного Карабаха. Они пригласили участников форума побывать в Нагорном Карабахе, чтобы осветить реальную жизнь людей во время блокады, а также призвали их оставаться преданными своей миссии журналиста – показывать правду и защищать права и достоинство человека.

"Освещение фальшивого рая рядом с адом является ни человеческим, ни профессиональным, ни законным подходом. Мы верим, что вы можете изменить мир и спасти жизни наших людей. Мы ожидаем вашей человеческой и профессиональной поддержки в отстаивании истины, прав, свобод и достоинства человека", - говорится в обращении.

Участник акции, представитель местного общественного телевидения Ани Гараян заявила, что полностью согласна с текстом заявления. "Не понимаю, как могут сразу столько журналистов в Шуши не задаться вопросом, как проживают 120 000 человек, в уже семимесячной блокаде. Даже странно, что ни один из 150 журналистов форума, не пожелал удостовериться, есть ли в Арцахе гуманитарный и энергетический кризис, действительно ли магазины и аптеки пусты, как живут и что рассказывают люди", - сказала Гараян корреспонденту "Кавказского узла".

Акцию поддержал офис уполномоченного по правам человека Нагорного Карабаха. Омбудсмен Гегам Степанян, приглашенный журналистами, присутствовал на акции. "Мирная акция арцахских журналистов должна стать очень четким сигналом журналистам мира, международным СМИ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, медиафорум в Шуши - "возможность в очередной раз ввести международное сообщество в заблуждение, лишив возможности представить объективную картину того, какие лишения и страдания переживает многотысячное население Арцаха. Арцахские журналисты вправе потребовать от своих международных партнеров не лицемерить и приехать сюда и освещать здешнюю сложную ситуацию, так как сами переносят в течение семи месяцев трудности блокады, но продолжают работать, чтоб предоставлять миру сложную гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Арцахе", - сказал Степанян.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.