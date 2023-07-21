Контрактник осужден на Ставрополье за отказ от службы

21 июля 2023, 19:36

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Военнослужащий Денис Синьков отказался отправиться в зону военных действий, мотивируя свое решение окончанием контракта. Военный суд в Ставрополе указал, что истечение контракта не является основанием для увольнения в период частичной мобилизации, и приговорил его к двум годам и трем месяцам колонии-поселения.

Суд в Ставропольском крае приговорил военнослужащего, водителя-механика к лишению свободы за отказ от участия в боевых действиях, сообщил сегодня правозащитный проект "Военные адвокаты".

По версии следствия контрактник в декабре 2022 года отказался выполнить приказ замкомандира воинской части отправиться в зону военных действий, на военнослужащего возбудили уголовное дело по статье о неисполнении приказа (часть 2.1 статьи. 332 УК РФ предусматривает от двух до трех лет лишения свободы).

Подсудимый полностью признал вину, мотивировав отказ от участия истечением контракта о прохождении службы и желании трудоустроиться в органы внутренних дел. По словам военнослужащего, в ноябре 2022 года он подал рапорт об увольнении, однако командование отказало ему, поскольку истечение контракта не является основанием для увольнения в период частичной мобилизации.10 июля 2023 года Ставропольский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения.

Как следует из информации на сайте суда, 10 июля был вынесен приговор по этой статье Денису Синькову. Дело поступило в суд 19 июня, состоялись три заседания суда.

"Кавказский узел" писал, что после объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили в сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября 2022 года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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