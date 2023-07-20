ЕСПЧ признал нарушение прав трех активистов с юга России

20 июля 2023, 18:22

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Европейский суд по правам человека признал нарушение прав активистов, задержанных на протестных акциях в Ростове-на-Дону, Волгограде и Ставрополе, и обязал власти России, которая отказалась исполнять решения Страсбургского суда, выплатить им компенсации.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта текущего года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. 16 сентября Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. К 16 сентября на рассмотрении ЕСПЧ находилось 17450 заявлений, направленных против России.

Европейский суд по правам человека признал нарушения в отношении активистов из Ростова-на-Дону, Ставрополя и Волгограда и назначил им компенсации, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В частности, суд удовлетворил заявление жителя Ставрополя Даниила Головачева, оштрафованного на 10 тысяч рублей за участие в несогласованном властями митинге против пенсионной реформы в сентябре 2018 года. Ему ЕСПЧ назначил компенсацию в 3500 евро, говорится в публикации.

Как следует из решения суда по делу "Габдулвалеев и другие против России", опубликованного сегодня на сайте ЕСПЧ, суд признал нарушения прав Ксении Середкиной. В частности ЕСПЧ указал на незаконное лишение свободы ( задержание в день акции для составления протокола об административном правонарушении и удержание в отделе на срок свыше трех часов) и отсутствие справедливого судебного разбирательства - в частности, вынесения решения по делу без участия стороны обвинения. ЕСПЧ назначил Середкиной компенсацию в 4000 евро.

Координатор ростовского штаба** Навального*** Ксения Середкина была задержана на пикете Ростове-на-Дону в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа 2019 года. Суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей, такие же штрафы были назначены и ряду других участников акции.

Также ЕСПЧ удовлетворил заявление жительницы Волгоградской области Галины Тихенко, задержанной на праздновании Дня независимости в Волгограде в июне 2012 года. Компенсация ЕСПЧ составила 3750 евро.

Пенсионерка Галина Тихенко была задержана во время митинга оппозиции в Волгограде, который провело 12 июня региональное отделение КПРФ. Как пояснили правоохранители, женщина, пришедшая с плакатами "За честную власть", "Нет полицейскому государству" и другими, должна была согласовать их с организаторами мероприятия. Мировой суд Волжского признал Тихенко виновной в совершении административного правонарушения, но освободил ее от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

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* включено в реестр иностранных агентов.

** Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

*** Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.