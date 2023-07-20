Азербайджан исключил 58 иностранных журналистов из списка нежелательных

20 июля 2023, 08:07

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Из списка людей, которым запрещен въезд в Азербайджан, исключены имена 58 журналистов и блогеров, незаконно посещавших Нагорный Карабах, объявили власти.

МИД Азербайджана исключил имена 58 журналистов из 15 стран из списка нежелательных, указали в совместном заявлении МИД, Совет прессы и Агентство по развитию медиа Азербайджана.

"Ряд иностранных журналистов ранее посещали наши оккупированные территории, во многих случаях это происходило потому, что они не были информированы. Участвующее в таких визитах лицо включается в список иностранных граждан как нежелательное", – процитировало вечером 19 июля заявление ведомств Meydan TV.

Как заявил глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, исключенных журналистов предупредили, чтобы в следующий раз при совершении визитов они соблюдали законодательство Азербайджана, пишет издание.

Решение было принято в связи с Днем национальной печати, который отмечается в Азербайджане 22 июля. Исключение из списка нежелательных лиц означает, что отменяется запрет на их въезд в Азербайджан, сообщило 19 июля ТАСС.

Среди журналистов, исключенных из списка, - восемь граждан России. Среди них корреспондент "Аргументов и фактов" Александр Колесниченко, сотрудники журнала "Авторевю" Александр Виноградов и Константин Сорокин, заместитель главного редактора журнала "ВВП" Дмитрий Бавырин, корреспондент Первого канала Иван Прозоров, журналисты Александра Рыжакова, Светлана Курчицкая и блогер Андрей Баклашов, информирует агентство.

"Кавказский узел" писал также о резонансном деле блогера Александра Лапшина, который в июле 2017 года был приговорен в Азербайджане к трем годам колонии по обвинению в незаконном пересечении границы. По версии следователей, посты о том, как Лапшин ездил из Армении в Карабах, и о том, как ему ловко удалось после этого обойти запрет на въезд в Азербайджан, нарушили Уголовный кодекс страны.

11 сентября 2017 года президент Азербайджана помиловал Лапшина, и после освобождения из-под стражи блогер был госпитализирован. По данным властей, он предпринял попытку суицида. Сам Лапшин назвал покушением на убийство инцидент в бакинской тюрьме. 14 сентября 2017 года блогер вылетел в Израиль.

11 октября 2021 года Большая палата ЕСПЧ оставила в силе решение суда о том, что власти Азербайджана виновны в незаконном аресте, пытках и покушении на убийство Александра Лапшина. Суд обязал Баку выплатить Лапшину компенсацию в 30 тысяч евро.

Лапшин является гражданином России, Украины и Израиля. Уголовное преследование Лапшина в Азербайджане было начато из-за его посещений Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Из Белоруссии в азербайджанскую тюрьму за пост о Карабахе на "Фейсбуке"*.

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