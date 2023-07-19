Два военных из Дагестана убиты на Украине

19 июля 2023, 17:18

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Магомеднур Алиев и Кагир Солтанбеков погибли на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 574 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Руслан Шандиев стал 572-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младший сержант Магомеднур Алиев погиб на Украине, в его родном селе Кафыр-Кумух установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Буйнакского района в своем Telegram-канале. Алиеву было 33 года, он погиб 22 марта, следует из видеоролика, приложенного к публикации.

18 июля районная администрация отчиталась об открытии мемориальной доски в Нижнем Казанище рядовому Кагиру Солтанбекову. Ему было 35 лет, он погиб в этом году, следует из приложенного к публикации видео.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 574 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 17.10 мск 19 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2255 силовиков с юга России, в том числе 1203 – в СКФО и 1052 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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