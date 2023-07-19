Подача воды жителям Новомихайловского восстановлена после потопа

19 июля 2023, 13:54

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Система водоснабжения в поселке Новомихайловском, поврежденная во время подтопления, полностью восстановлена, сообщил сегодня глава Туапсинского района.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсинском районе по-прежнему действует режим ЧС, там продолжают ликвидировать последствия ливней, сообщила 18 июля администрация Кубани. В Новомихайловском пострадали от подтоплений не менее 308 домов. Власти не оказали помощи в уборке домов и дворов, рассказали в тот же день "Кавказскому узлу" местные жители.

11-12 июля после сильных ливней в Туапсинском районе вышли из берегов реки, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим чрезвычайной ситуации. Пять человек погибли при наводнении, в Новомихайловском из затопленных домов были эвакуированы 160 человек.

Поврежденная система водоснабжения в поселке Новомихайловском полностью восстановлена, также запущены в работу все канализационно-насосные станции, сообщил сегодня глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"В поселке продолжается очистка улиц, дворов, подмостовых территорий и русел рек от грязи, ила и наносов. За сутки вывезено более 720 куб. метров мусора. Продезинфицировано почти 5 тысяч квадратных метров территории", - написал он в своем телеграм-канале.

В зоне бедствия, по его словам, "работает группировка в количестве 142 человек и 31 единицы техники". "Я благодарен всем ликвидаторам последствий ЧС: казакам, волонтерам, специалистам аварийных служб и спасателям за слаженную работу. Я сам и мои заместители все эти дни постоянно находимся в Новомихайловском", - сообщил глава района.

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