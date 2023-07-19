Поселок Новомихайловский Туапсинского района после потопа. Фото: Gelendgik / T.me

19 июля 2023, 13:54

Подача воды жителям Новомихайловского восстановлена после потопа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Система водоснабжения в поселке Новомихайловском, поврежденная во время подтопления, полностью восстановлена, сообщил сегодня глава Туапсинского района.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсинском районе по-прежнему действует режим ЧС, там продолжают ликвидировать последствия ливней, сообщила 18 июля администрация Кубани. В Новомихайловском пострадали от подтоплений не менее 308 домов. Власти не оказали помощи в уборке домов и дворов, рассказали в тот же день "Кавказскому узлу" местные жители.

11-12 июля после сильных ливней в Туапсинском районе вышли из берегов реки, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим чрезвычайной ситуации. Пять человек погибли при наводнении, в Новомихайловском из затопленных домов были эвакуированы 160 человек.

Поврежденная система водоснабжения в поселке Новомихайловском полностью восстановлена, также запущены в работу все канализационно-насосные станции, сообщил сегодня глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"В поселке продолжается очистка улиц, дворов, подмостовых территорий и русел рек от грязи, ила и наносов. За сутки вывезено более 720 куб. метров мусора. Продезинфицировано почти 5 тысяч квадратных метров территории", - написал он в своем телеграм-канале.

В зоне бедствия, по его словам, "работает группировка в количестве 142 человек и 31 единицы техники". "Я благодарен всем ликвидаторам последствий ЧС: казакам, волонтерам, специалистам аварийных служб и спасателям за слаженную работу. Я сам и мои заместители все эти дни постоянно находимся в Новомихайловском", - сообщил глава района.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Число эвакуированных в Новомихайловском достигло 110", "Сочинцы опасаются ухудшения ситуации с подтоплением", "Четыре человека пропали без вести в Туапсинском районе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 июля 2023, 14:57

19 июля 2023, 14:25

19 июля 2023, 13:10

19 июля 2023, 12:30

  • Десятки снарядов найдены в жилом квартале Сумгаита

    Саперы вывезли несколько десятков артиллерийских снарядов и боеприпасы с территории жилого квартала в Сумгаите, сообщили в МЧС. Раньше на этом месте находилась войсковая часть, рассказал представитель местных властей.

19 июля 2023, 11:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи