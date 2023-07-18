Жители Новомихайловского заявили об отсутствии помощи властей после потопа

18 июля 2023, 20:46

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В Новомихайловском пострадали от подтоплений не менее 308 домов, сообщил представитель администрации. Власти после подтоплений не оказали помощи в уборке дома и двора, компенсации также пока не выплачены, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 11-12 июля после сильных ливней в Туапсинском районе вышли из берегов реки, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим чрезвычайной ситуации. Пять человек погибли при наводнении, в Новомихайловском из затопленных домов были эвакуированы 160 человек. Выплаты пострадавшим от подтоплений начаты в Туапсинском районе, компенсации в размере 10 тысяч рублей уже получили около 240 человек, сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всех эвакуированных жителей поселка разместили в школе № 35, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации поселка Новомихайловский. "Людей кормили, поили. На ночь никто не остался – все разошлись по домам", - отметили в администрации.

Представители властей проводят подворовые обходы, чтобы установить ущерб, уже проверены 1078 домов, из них в 308 вошла вода, рассказал представитель отдела. "Не обязательно все они будут признаны аварийными, но во всех пострадало имущество людей", - отметил глава отдела. Он добавил, что водоснабжение поселка полностью восстановлено.

Житель поселка Андрей Николаевич, рассказал, что хотя его дом не пострадал, есть проблемы с питьевой водой. "Подача восстановлена, но напор слабый и это техническая вода, а не питьевая", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна жительница Новомихайловского, Марта Демидова, отметила, что уже почти неделю безуспешно пытается достучаться до властей. "Я не могу туда пробиться и достучаться. С 12 июля по сегодняшний день я писала [губернатору] Кондратьеву в виртуальную приемную, оборвала телефоны Туапсинской администрации и написала 56 заявлений в местный штаб - и ничего. Глава администрации обещал помочь, но когда я сегодня пошла в администрацию, меня спросили, где мое заявление. Вроде потом пообещали людей и технику, но воз и ныне там. И сегодня я, моя мама, которой 82 года и девятилетняя дочь вынуждены были, используя дождевую воду из бочек – другой нет – разгребать все, что нанесло и намыло. Поскольку на территории дома никто так и не пришел помочь, мы решили вынести это все за территорию – может, тогда у администрации проснется совесть", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, власти считают, что у нее не слишком большой урон, хотя ее дом находится в опасной зоне. "У нас построили очень много домов, гостиниц, а канализации-ливневки осталось очень мало, и то многое из оставшегося засыпано и прикопано. Ливневка была с 1980-1990-х, но новой очистной станции нет и нет дополнительной ливневой канализации. Мой дом топит каждый год, а раз в пять-шесть лет затапливает капитально. Но когда ко мне пришла комиссия с актами, они не захотели заходить, ничего смотреть. Если бы я была уверена, что от местной власти будет помощь, я бы успокоилась, но я не уверена, и поэтому я буду стараться привлечь внимание - у меня просто нет других вариантов", - заключила она.

Власти не собираются выплачивать компенсацию, пожаловалась жительница поселка. "Потому что у нас много гаражных кооперативов, на наш уже четвертый год никак не могут власти с администрацией сделать документы, а именно перевод из нежилого в жилое помещение, а компенсацию в этот раз дают только по прописке, соответственно, мы мимо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, ремонт инфраструктуры практически не делался. "После 2012 года у нас по документам есть всё, новые трубы для воды, полностью газифицированный ПГТ, а по факту не сделано ничего", - заявила она.

Размер помощи пострадавшим регулируется Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 11, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. "Так, размер единовременной материальной помощи определен подпунктом "г" пункта 2 Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 10 000 рублей на человека. Выплачивается всем, чьи дома попали в зону затопления. Выплачивается на основании заявления, документа, удостоверяющего личность и включения в список муниципального образования с предоставлением лицевого счета на который зачисляется выплата", рассказал он.

Размер помощи в связи с утратой имущества определен подпунктом "д" пункта 2 правил - за частично утраченное имущество - 50 000 рублей на человека, зарегистрированного на занимаемой площади, за полностью утраченное имущество – 100 000 рублей на человека, зарегистрированного на занимаемой площади, подчеркнул адвокат. Пострадавшим для решения вопроса о возмещении понесенного ущерба необходимо обращаться в орган местного самоуправления и в орган МЧС России по месту жительства, отметил он.

Также выплачивается единовременное пособие членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации – 1 миллион рублей, сообщил Черноусов. "В равных долях пособие получают: супруг (супруга), дети, родители и лица, находившиеся на иждивении граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации. Необходимо предоставить свидетельство о смерти (либо дату и номер судебно-медицинского заключения), свои паспорта и документы, подтверждающие родство. Выплачивается и единовременное пособие гражданам, получившим вред здоровью: легкий – 200 000 рублей, средней тяжести – 400 000 рублей, тяжкий – 400 000 руб. Выплаты осуществляются на основании судебно-медицинского заключения", - подчеркнул он.

Адвокат также пояснил особенности выплат за разрушенные дома. "В случае разрушения дома его жителям (но только собственникам, у которых это жилье было единственным) предоставляется выплата для приобретения нового жилья или капитальный ремонт пострадавшего. Решение о возможности восстановления дома или признании его аварийным и подлежащим сносу принимает межведомственная комиссия муниципального образования. Граждане, чье жилье подлежит ремонту, могут за счет выплаты заключить договор подряда на проведение работ по капитальному ремонту жилого помещения. Граждане, которые жили в разрушенных домах на основании договоров социального найма или ордеров (то есть были нанимателями, а не собственниками жилья), вправе обратиться в органы местного самоуправления по вопросам предоставления (ремонта) жилья", - указал Черноусов.