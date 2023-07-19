Мать Фарида Сафарли заявила о нарушении его права на защиту

19 июля 2023, 13:10

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Судебный процесс по делу гражданина Азербайджана Фарида Сафарли начался в Иране в отсутствие адвоката и на языке, которым молодой человек не владеет, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли арестован по обвинению в шпионаже. Мать Сафарли Диляра Аскерова назвала обвинение против сына абсурдным, а правозащитник Эльшан Гасанов счел молодого человека жертвой политической провокации. Аскерова обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой помочь в освобождении ее сына. В МИД Азербайджана заявили, что генконсульство Азербайджана добивается встречи с Сафарли. Фарид Сафарли заявил о своей невиновности, сообщила Аскерова после телефонного разговора с ним 18 июня.

Ранее Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, которая вместе с близкими провела акцию перед зданием посольства Ирана в Баку, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла.

Над Фаридом Сафарли в Иране уже начался суд, но у него до сих пор нет адвоката, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Диляра Аскерова. "Начался судебный процесс над Фаридом, но его допрашивают на фарси, которым он не владеет. Права моего сына нарушаются и в других вопросах. Мой сын вот уже четыре месяца незаконно находится под арестом в Иране, но до сих пор не обеспечен адвокатом", - рассказала она, отметив, что обратилась в МИД Азербайджана, чтобы ускорить вопрос предоставления Сафарли адвоката азербайджанской стороной.

По словам женщины, после того, как власти Ирана признали арест Сафарли, он несколько раз связывался с ней по телефону, однако уже около 10 дней не звонит домой.

Диляра Аскерова добавила, что представители консульства Азербайджана в Тебризе не посещают судебный процесс по делу ее сына. "Об этом Фарид мне сообщил в ходе нашего последнего телефонного разговора", - пояснила она.

В МИД Азербайджана воздержались от комментариев по поводу слов Диляры Аскеровой. Представители посольства Ирана в Азербайджане оказались недоступными для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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