Бойцы "Вагнера" анонсировали закрытие базы в Молькино

18 июля 2023, 10:32

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База "Вагнера" в кубанском хуторе Молькино прекратит существование с 30 июля, заявили представители военной компании.

Как писал "Кавказский узел", вечером 24 июня стало известно, что после переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

24 июня бойцы "Вагнера" заняли территорию в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

30 июля база ЧВК "Вагнер" в Молькино Краснодарского края прекратит свое существование, говорится в публикации, размещенной вечером 17 июля в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера" 1 .

На видео, которым проиллюстрирована публикация, видна группа бойцов в камуфляже и с закрытыми лицами. Человек за кадром объявляет, что видео записано 17 июля на базе ЧВК в Молькино. "Мы снимаем флаги России и ЧВК "Вагнер" со своей базы в поселке Молькино. База прекращает свое существование. ЧВК "Вагнер" убывает в новые места дислокации", - говорит он. После этого другой мужчина за кадром отдает команду снять флаги с флагштоков, и бойцы выполняют ее.

Флаги России и ЧВК будут переданы на хранение в "мемориальный комплекс ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе, говорит далее человек за кадром.

В конце видео один из бойцов также говорит, что с 30 июля база ЧВК "Вагнер" в Молькино "официально прекращает существование и передислоцируется в новый район".

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