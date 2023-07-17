Возобновлено движение поездов по Крымскому мосту

17 июля 2023, 09:41

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Движение поездов через Крымский мост, приостановленное после чрезвычайного происшествия, возобновлено, отчитался Минтранс. В Темрюкском районе организована раздача воды туристам, ехавшим в Крым, сообщил глава района.

Как писал "Кавказский узел", семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал сегодня во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Движение по мосту закрыто, на пролетах моста повреждено дорожное полотно, сообщил Минтранс России. Подробности и причины инцидента власти не озвучили.

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, сообщил Минтранс России. "Первый поезд № 178 «Симферополь-Москва», отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34 [мск], проследовал по Крымскому мосту. Принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения поездов", - говорится в публикации, размещенной в 09.25 мск в телеграм-канале ведомства.

Девочку, пострадавшую в ЧП, привезли в центральную районную больницу Темрюкского района, сообщил сотрудник больницы. "Сейчас она находится в реанимации. Ждем санавиации", - привел в 08.32 мск его слова "Интерфакс-Юг".

Волонтеры, а также сотрудники администраций Темрюкского района и Таманского сельского поселения оказывают помощь людям, находящимся на проезде к Крымскому мосту, сообщил глава района Федор Бабенков. "Работают пять пункта выдачи воды, также воду раздают волонтеры. В случае необходимости готовы оперативно открыть еще пункты раздачи воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты. Для водителей на стоянке в районе поселка Ильич при необходимости готовы организовать работу полевой кухни", - написал он в своем телеграм-канале.

Гостиницы Темрюкского района готовы принять туристов, ехавших в Крым, отметил глава района. "Несмотря на то, что курортный сезон в самом разгаре, в гостиницах есть свободные номера", - написал чиновник.

Два коротких видеоролика с места, как утверждается, происшествия на Крымском мосту обнародовал сегодня анонимный телеграм-канал Shot. "Публикуем видео с Крымского моста: разрушен пролёт в сторону Тамани. Другой пролёт — в направлении Керчи — просел", - говорится в аннотации к видео. На кадрах показан разрушенный пролет моста, похожего на Крымский. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где было снято опубликованное видео.

Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. "Группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту", - цитирует сообщение ведомства "Коммерсант".

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего он был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

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