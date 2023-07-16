Машины на Крымском мосту. Фото: пресс-служба министерства транспорта России https://mintrans.gov.ru/press-center/photo-gallery/2218

16 июля 2023, 11:47

Более тысячи машин ожидают проезда через Крымский мост на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка из 1200 машин.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и частичное обрушение двух автодорожных пролетов, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение машин по мосту возобновилось.

Со стороны Краснодарского края образовался затор из более тысячи машин, водители которых ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"В очереди со стороны Тамани находятся 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – сказано в сообщении.

Со стороны Крыма пробки нет, уточнил штаб.

Напомним, что 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на Крымском мосту возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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Примечание:

"Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Продлены ограничения на полеты в города юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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