Баку ответил упреками на предложение Москвы о согласовании мирного договора

16 июля 2023, 08:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти России не обеспечили выполнения в полной мере Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также не реагировали на сообщения Азербайджана об использовании Арменией Лачинского коридора для перевозки военных грузов, заявил МИД Азербайджана в ответ на предложение МИД России организовать трехстороннюю встречу для согласования мирного договора.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июля в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По ее итогам председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель заявил, что Азербайджану и Армении удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ.

Министерство иностранных дел (МИД) России 15 июля распространило заявление, в котором отметило, что Кремль готов в ближайшее время организовать встречу глав МИД Азербайджана, Армении и России для обсуждения проблемы карабахского урегулирования и согласования мирного договора. Также в заявлении сказано, что поскольку Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, то следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном. Министерство также призвало разблокировать Нагорный Карабах, передал 15 июля "Интерфакс".

Заявление МИД России вызывает недоумение и сожаление, поскольку не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, а также заявлениями президента России Владимира Путина о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион, заявил 15 июля МИД Азербайджана.

"Попытки МИД РФ комментировать и обусловливать территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте признания Карабаха в качестве неотъемлемой части Азербайджана со стороны премьер-министра Армении, которая в течение почти 30-летнего периода держала под оккупацией территории нашей страны, носят неприемлемый характер", – привело 15 июля агентство "АПА" заявление МИД Азербайджана.

После 44-дневной Отечественной войны именно Азербайджан выдвинула пять принципов установления отношений с Арменией, проект мирного договора, а также предложил делимитировать границы. Армения при этом не выполнила большое количество положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а российская сторона не обеспечила его полную реализацию, считает министерство.

МИД Азербайджана также заявил, что с российскиой стороны не реакции на заявления азербайджанских властей о том, что Армения перевозит боеприпасы по Лачинскому коридору, из-за чего Азербайджан был вынужден установить КПП. "Очевидна полная безосновательность попыток политизировать являющееся суверенным правом Азербайджана создание лачинского пограничного пункта, и озвучить тезис о якобы существующей тяжелой гуманитарной ситуации в регионе", – подчеркнуло министерство.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.