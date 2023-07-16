Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

16 июля 2023, 07:18

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Российские миротворцы зафиксировали в Мартунинском и Шушинском районах нарушения режима прекращения огня.

По данным Минобороны России, три нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском и Шушинском районах

"Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", – сообщило ведомство 15 июля на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июля Азербайджан заявил, что азербайджанские военные пресекли попытку военнослужащих Нагорного Карабаха установить фортификации. Также командование миротворцев проинформировано о том, что карабахские военные создают помехи системам навигации гражданских самолетов.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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