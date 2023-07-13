13 июля 2023, 12:27

Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в Брюсселе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июля в Брюсселе.

Как сообщал "Кавказский узел", предыдущие переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошли 1 июня в Кишиневе.

О встрече в Брюсселе Никол Пашинян объявил сегодня в ходе заседания правительства, передал корреспондент "Кавказского узла", выполнивший перевод прямого эфира, который велся на YouTube-канале правительства Армении.

"Встреча при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля намечена на 15 июля", – уточнил Пашинян. Он добавил, что уже подтвердил свое участие в ней.

"Надеюсь зафиксировать в ходе встречи прогресс в переговорах о мирном соглашении", – сказал премьер-министр Армении.

Напомним, на встрече в Кишиневе Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной.

Позже опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о ключевом вопросе мирного процесса. В частности, азербайджанские аналитики Тогрул Джуварлы и Шахин Гаджиев высказали мнение, что в заявлениях Евросоюза и США по итогам встреч Пашиняна и Алиева не упоминается Нагорный Карабах, и что Баку проводит идею реинтеграции региона на своих условиях.

Армянские политологи Андриас Гукасян и Наира Айрумян отметили, что западные посредники видят гарантии безопасности и соблюдения прав карабахских армян одним из важнейших вопросов урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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Примечание:

"Ультиматум Алиева вынудил Варданяна идти на открытый конфликт с Пашиняном", "Армения и Азербайджан обменялись упреками после слов Алиева о спецоперации в Карабахе", "Армянские активисты объявили о борьбе за право Карабаха на самоопределение".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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