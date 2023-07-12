Суд повторно приговорил силовика из Дагестана к лишению свободы за пытки

12 июля 2023, 19:48

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Верховный суд Дагестана второй раз рассмотрел дело начальника Рутульского РОВД Артема Магомедова об избиении задержанного и вновь заменил ему условный срок на реальный.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Ахтынский районный суд приговорил начальника Рутульского РОВД Артема Магомедова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия по делу об избиении задержанных. В феврале Верховный суд Дагестана заменил бывшему начальнику Рутульского РОВД Артему Магомедову условное лишение свободы на реальное. После оглашения приговора Магомедов скрылся, он объявлен в розыск.

По версии следствия, Магомедов избил своего брата Эфенди Алимова, который был одним из четверых подозреваемых по делу о поджоге здания районной администрации. Согласно материалам дела, начальник Рутульского РОВД в феврале 2018 года на почве личных неприязненных отношений вошел в дом брата и, угрожая оружием, доставил его в отдел МВД, где удерживал его.

Адвокат осужденного обжаловал решение апелляционной инстанции об ужесточении приговора в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. "Кассационная инстанция, указав, что в ходе апелляционного рассмотрения дела, судом были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, выразившиеся в нарушении права подсудимого на защиту, отменила апелляционное определение, направив дело на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе", - сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда Дагестана. Также кассационный суд постановил арестовать объявленного в розыск Магомедова на три месяца.

Апелляционная инстанция повторно рассмотрела уголовное дело в отношении Артема Магомедова, осужденного за превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России предусматривает до 10 лет лишения свободы), сообщила пресс-служба суда.

При новом рассмотрении дела Верховный суд республики, устранив допущенные нарушения, определением от 10 июля 2023 года вновь изменил приговор районного суда с назначением подсудимому реального лишения свободы, указано в сообщении от 11 июля.

"Кавказский узел" также писал, что здание районной администрации сгорело в Рутуле в ночь на 14 сентября 2017 года. Подозреваемых задержали в начале ноября 2017 года. Их родственники заявили, что во время задержания им подбросили наркотики и патроны. Защита Эфенди Алимова утверждала, что он оговорил под пытками себя и других подозреваемых, но следствие заявило, что информация о пытках Алимова не подтвердилась. 16 сентября 2018 года стало известно, что следователи не нашли доказательств причастности Эфенди Алимова, Сулеймана Гусейнова, Акима Кулиева и Мурадина Эминова к поджогу Рутульской администрации.

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