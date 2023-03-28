Сотрудник ФСБ. Фото: https://riadagestan.ru/upload/iblock/061/061570ee760ac1e05a9e74f8c5971f6d.jpeg

28 марта 2023, 20:38

Силовик из Дагестана объявлен в розыск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший начальник отдела полиции по Рутульскому району Артем Магомедов скрылся после замены условного срока на реальный, он объявлен в розыск, сообщило ФСБ. Силовик осужден за пытки задержанного, который не проявил должного уважения к отцу Магомедова, указано в решении суда. 

Как информировал "Кавказский узел", 17 октября 2018 года начальник Рутульского РОВД Артем Магомедов был заподозрен в избиении задержанных и вызван на беседу к следователю, но он скрылся. 18 октября 2018 года Магомедов был задержан, а затем отправлен под домашний арест. 20 ноября 2018 года он был заключен под стражу. Срок ареста неоднократно продлевался. В октябре 2022 года Ахтынский районный суд приговорил Артема Магомедова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. 2 февраля Верховный суд Дагестана заменил Магомедову условное лишение свободы на реальное. Суд счел, что признанный ранее виновным в превышении полномочий Магомедов без изоляции от общества не исправится.

 УФСИН Дагестана объявило в розыск бывшего начальника ОМВД России по Рутульскому району майора полиции А. Магомедова, осужденного за превышение должностных полномочий с применением насилия, сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Дагестану. .

По данным ведомства, после замены условного срока на реальный Магомедов скрылся от правоохранительных органов. УФСИН по республике объявило бывшего начальника районной полиции в розыск. 

Как следует из постановления Верховного суда Дагестана, силовик задержал в 2018 году жителя села Амсар, так тот не поздоровался с его отцом. "Ты моему отцу салам не дал, не соизволил, не признал", - приводятся слова Магомедова в решении суда. 

Апелляционная инстанция также указала, что суд первой инстанции "признал положительную характеристику по месту жительства и работы, характеристики выданные главой Рутульского района, наличие многочисленных наград и благодарностей по служебной деятельности, при учебе, за достижения в спорте, отсутствие учета в наркологическом и психоневрологическом диспансерах по местам жительства и регистрации, отсутствие судимости, нахождении на иждивении троих малолетних детей". Однако, по мнению Верховного суда Дагестана, Ахтынский районный суд не учел, что преступление совершено лицом представителем власти и неверно оценил степень общественной опасности таких действий, указано в приговоре. 

Магомедов признан виновным по части 3 статьи 286 УК РФ  "Превышение должностных полномочий", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Омбудсмен Дагестана сообщила о жалобах Кулиева на пытки", "Здание райадминистрации сгорело в Дагестане", "Подозреваемые в поджоге здания Рутульской администрации отпущены домой".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 марта 2023, 19:46

  • Жильцы аварийных общежитий Каспийска поверили обещаниям Меликова

    Глава Дагестана пообещал не расселять жителей аварийных общежитий в Каспийске на окраины, рассказали жильцы, отметив, что удовлетворены итогами встречи. При переселении жильцы аварийных домов должны получить квартиры, которые будут не хуже прошлых, при этом также учитывается фактор расположения жилья, указала адвокат Альбина Абдулкеримова.

28 марта 2023, 18:55

28 марта 2023, 18:04

28 марта 2023, 17:15

28 марта 2023, 16:19

  • Двое уроженцев Дагестана убиты на Украине

    Амрид Гаджалиев и Абрик Мирзакеримов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 417 жителей Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи