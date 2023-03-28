Силовик из Дагестана объявлен в розыск

28 марта 2023, 20:38

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Бывший начальник отдела полиции по Рутульскому району Артем Магомедов скрылся после замены условного срока на реальный, он объявлен в розыск, сообщило ФСБ. Силовик осужден за пытки задержанного, который не проявил должного уважения к отцу Магомедова, указано в решении суда.

Как информировал "Кавказский узел", 17 октября 2018 года начальник Рутульского РОВД Артем Магомедов был заподозрен в избиении задержанных и вызван на беседу к следователю, но он скрылся. 18 октября 2018 года Магомедов был задержан, а затем отправлен под домашний арест. 20 ноября 2018 года он был заключен под стражу. Срок ареста неоднократно продлевался. В октябре 2022 года Ахтынский районный суд приговорил Артема Магомедова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. 2 февраля Верховный суд Дагестана заменил Магомедову условное лишение свободы на реальное. Суд счел, что признанный ранее виновным в превышении полномочий Магомедов без изоляции от общества не исправится.

УФСИН Дагестана объявило в розыск бывшего начальника ОМВД России по Рутульскому району майора полиции А. Магомедова, осужденного за превышение должностных полномочий с применением насилия, сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Дагестану. .

По данным ведомства, после замены условного срока на реальный Магомедов скрылся от правоохранительных органов. УФСИН по республике объявило бывшего начальника районной полиции в розыск.

Как следует из постановления Верховного суда Дагестана, силовик задержал в 2018 году жителя села Амсар, так тот не поздоровался с его отцом. "Ты моему отцу салам не дал, не соизволил, не признал", - приводятся слова Магомедова в решении суда.

Апелляционная инстанция также указала, что суд первой инстанции "признал положительную характеристику по месту жительства и работы, характеристики выданные главой Рутульского района, наличие многочисленных наград и благодарностей по служебной деятельности, при учебе, за достижения в спорте, отсутствие учета в наркологическом и психоневрологическом диспансерах по местам жительства и регистрации, отсутствие судимости, нахождении на иждивении троих малолетних детей". Однако, по мнению Верховного суда Дагестана, Ахтынский районный суд не учел, что преступление совершено лицом представителем власти и неверно оценил степень общественной опасности таких действий, указано в приговоре.

Магомедов признан виновным по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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