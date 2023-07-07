Приостановлены адвокатские полномочия азербайджанского правозащитника Эльчина Садыгова

07 июля 2023, 01:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Эльчина Садыгова, усмотрев в его действиях нарушение профессиональной этики. Коллегия адвокатов намерена лишить Садыгова профессионального статуса через суд, сам Садыгов называет это решение политически мотивированным.

Дисциплинарное производство против Садыгова, который специализируется в сфере прав человека, было начато 24 июня по жалобе журналиста Эйнуллы Фатуллаева, главного редактора haqqin.az. 6 июля президиум Коллегии адвокатов Азербайджана (ПКАА) Азербайджана приняла решения приостановить полномочия Садыгова, сообщил сам адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Садыгов считает, что претензии к нему необоснованны и коллегия адвокатов не должна была принимать в производство дисциплинарное дело против него. Жалоба Фатуллаева касалась дела, которое расследовала Генпрокуратура Азербайджана: о передаче денег журналисту, руководителю YouTube-канала xural.com Авазу Зейналлы.

«Денежные средства были переданы семьей моего бывшего клиента, предпринимателя Расима Мамедова. По этому делу нас с Зейналлы сначала вместе привлекли и арестовали, хотя я был абсолютно не при чем и осуществлял коммуникацию между семьей моего тогдашнего клиента и журналистом. Вскоре меня перевели под домашний арест, мое дело выделили в отдельное производство и до сих пор так и не нашли доказательств моей вины. А Фатуллаев вообще в этом деле не мог выступать в качестве заинтересованной стороны, поскольку я не был ни его адвокатом, ни его близких родственников. Коллегия адвокатов не должна была принимать его жалобу, тем более что это дело расследуется прокуратурой и я не признан виновным решением суда», - рассказал Садыгов.

7 сентября 2022 года издание Фатуллаева haqqin.az распространило статью, в которой утверждалось, что Аваз Зейналлы взял 20 тысяч манатов (12 тысяч долларов) у семьи находящегося под арестом, предпринимателя Расима Мамедова, чтобы прекратить критику в его адрес. Как утверждается в публикации, Зейналлы нарушил договоренность, после чего семья бизнесмена потребовала вернуть деньги. Издание также обнародовало аудиозапись телефонного разговора. В минутной аудиозаписи человек с голосом похожим на Зейналлы оправдывает критику в адрес Расима Мамедова, тем, что хотел ему помочь, создавая о нем ореол "жертвы" и выражает готовность "вернуть то, что получил".

Решение Коллегии адвокатов Садыгов назвал политическим. «Меня самого даже не пригласили на обсуждение вопрос о приостановлении моих полномочий, я узнал об этом решении из СМИ и потом получил подтверждение этой информации. Надеюсь, что коллегия повторно рассмотрит этот вопросам с моим участием. Данное решение политически мотивировано и связано с моей правозащитной деятельностью, преданием огласке фактов пыток. Меня фактически лишают возможности защищать людей, подвергаемых незаконным арестам и пыткам», - заявил Садыгов.

Получить официальную информацию в ПКАА корреспонденту «Кавказского узла» не удалось, но источник в Коллегии адвокатов подтвердил информацию о лишении полномочий Садыгова. По информации источника, Садыгов отстраняется от всех дел, в которых участвовал в качестве защитника, а в дальнейшем ПКАА намерена обратиться в суд, чтобы добиваться полного прекращения полномочий Садыгова и его адвокатского статуса.

«Да, следствие против Садыгова не окончено, ему не вынесен приговор, однако решение президиума связано не совершением Садыговым преступления, а нарушением норм профессиональной этики. Он сам публично признавался в передаче денег от семьи его клиента Авазу Зейналлу, обвиняемому в получении взятки», - сказал источник корреспонденту «Кавказского узла».

Журналист Эйнулла Фатуллаев оказался недоступен для комментариев, однако он опубликовал на своей странице в Facebook* новость о приостановке полномочий Садыгова со ссылкой на собственный сайт haqqin,az.

Приостановка полномочий Эльчина Садыгова оставит без защиты или ослабит защиту многих политзаключенных, у некоторых из них Садыгов – единственный адвокат, заявил корреспонденту «Кавказского узла» член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу.

«Он является адвокатом, находящихся под следствием или представших перед судом политзаключенных – блогера Рашада Рамазанова, активиста Самира Ашурова, Анара Алиева. Он был адвокатом многих журналистов, в том числе Полада Асланова, который все еще в тюрьме. Он защищает также многих активистов, подвергаемых административным арестам. Во всех случаях, если права подзащитных нарушаются или они подвергаются пыткам, Садыгов смело предает эти факты огласке, несмотря на риски для своей карьеры и даже безопасности. Его однажды уже пытались исключить из коллегии адвокатов, когда он предал огласке факты пыток над обвиняемым в покушении на бывшего главу Гянджи Юниса Сафарова, но тогда дело свернули благодаря международной реакции на преследования адвокатов в Азербайджане», - сказал Ягублу.

Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая 2022 года, суд отправил его под арест по делу о незаконном обороте наркотиков, сейчас его дело слушается в суде. Защитник заявлял, что Рамазанов был избит после задержания. Активист Самир Ашуров арестован по делу о нападении с ножом после депортации из Германии, он утверждает, что дело сфальсифицировано. Анар Алиев, приехавший из Германии навестить своего больного отца, был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а его супруге запретили выезд из Азербайджана.

Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.