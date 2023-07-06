Пять военных из Ростовской области погибли на Украине

06 июля 2023, 22:02

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Евгений Игнатенко, Вячеслав Омельянович, Алексей Табаран, Радик Оганесян и Александр Некрасов погибли на Украине, сообщили власти четырех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 243 силовиков из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", контрактник Евгений Евстратов стал 238-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Евгений Игнатенко и Вячеслав Омельянович погибли в ходе военной операции, сообщила сегодня администрация Сальского района. Рядовой Евгений Игнатенко служил по контракту артиллеристом гаубичной батареи, погиб 4 марта. Старшина Вячеслав Омельянович служил по контракту с 2012 года, был разведчиком мотострелковой бригады, погиб 29 марта, говорится в Telegram-канале администрации.

О гибели в ходе военной операции Алексея Табарана стало известно из отчета администрации Пролетарского района о передаче семье погибшего ордена Мужества. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале районной администрации 30 июня

Алексею было 37 лет, он был мобилизован осенью 2022 года, служил механиком-радиотелефонистом, погиб 10 марта, сообщила 21 марта газета "Вестник Приманычья".

Власти Азовского района в своем Telegram-канале также отчитались о передаче ордена Мужества семье Радика Оганесяна. Ему было 23 года, он служил по контракту, погиб 7 февраля, говорится в сообщении от 29 июня.

Александр Некрасов погиб на Украине, сообщила администрация Азова в своем Telegram-канале 29 июня. Подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 243 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 22.00 мск 6 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2191 силовика с юга России, в том числе 1169 – в СКФО и 1022 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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